米奇17號｜外星生物向宮崎駿致敬　新晉性感女神情挑羅拔柏迪臣

韓國首位奧斯卡最佳導演奉俊昊的最新作品《米奇17號》（Mickey 17），等足6年終於上畫。導演自從《上流寄生族》爆紅後，承受極大壓力，創作上甚至陷入樽頸，坦言直至看過《米奇7號》 小說後，終獲得創作動力，從而拍出這部全新的科幻大製作。



羅拔柏迪臣於《米奇17號》首次一人分飾兩角。（《米奇17號》電影劇照）

外星生物「伏蟲」（creeper），外形跟宮崎駿的經典動畫《風之谷》的王蟲非常相似。（《米奇17號》影片截圖）

外星生物搶風頭

談到《米奇17號》，有兩個角色是最為驚喜，其中一個是戲中身處的星球，有一種外星生物叫「伏蟲」（creeper），在戲中初出現時會有點惶恐，但去到中段才發現這些外貌很醜但很溫柔的生物，其實是和平愛好者。而牠們的外形跟宮崎駿的經典動畫《風之谷》的王蟲非常相似。

演員們都手執creeper的玩具版宣傳。（官方IＧ圖片）

動漫電影《風之谷》中的「王蟲」。（《風之谷》劇照）

事實上，奉俊昊在訪問中亦提到，自己確實有參考宮崎駿老師的作品，是致敬作。但如果追溯源頭，其實《風之谷》王蟲的原型，又是參考第一代電影版《Dune》系列的沙蟲。由此可見，三者是同一創作生物圈，互相影響。

奉俊昊在訪問中亦提到，自己確實有參考宮崎駿老師的作品，是致敬作。（官方IＧ圖片）

人類優秀品種

而另一驚喜角色，是由安娜瑪莉亞（Anamaria Vartolomei）飾演Kai Katz，在戲中堪稱人類優秀品種。這位現年25歲，是位法裔羅馬尼亞演員，早在2011，在電影《我的小公主》（My Little Princess）以童星入行。

安娜瑪莉亞在戲中是位優秀軍人，立下不了功勞。（《米奇17號》電影劇照）

在《米奇17號》中，安娜瑪莉亞有場色誘羅拔柏迪臣的戲份，表現相當不俗。（《米奇17號》電影劇照）

安娜瑪莉亞有出席過不同影展。（視覺中國）

10年後，安娜瑪莉亞在電影《孕辱》（L'événement）有驚喜演出，該片於2021年第78屆威尼斯影展上奪得金獅獎。今次在《米奇17號》中，有場色誘羅拔柏迪臣的戲份，表現相當不俗，到底羅拔又把唔把持得住呢？