夜魔俠重生︱查李覺士演失明英雄10年　戴眼罩行紐約入戲︰嚇死我

迪士尼旗下串流平台Disney+全新Marvel超級英雄劇集《夜魔俠：重生》（Daredevil：Reborn）現正熱播，系列曾由Netflix於2015年起製作，直至2018年播出第三季後被取消，待版權回歸至Marvel後，終於由查李覺士（Charlie Cox）回歸飾演男主角「夜魔俠」馬修梅鐸（Matt Murdock）、雲遜安路菲奧（Vincent D'Onofrio）重演大反派「金霸王」威爾遜菲斯克（Wilson Fisk），令粉絲大為期待。早前查李覺士與雲遜安路菲奧就新作《夜魔俠：重生》接受《香港01》專訪，分享合體回歸的喜悅，以及多年來飾演失明超級英雄的演技心法！

查李覺士與雲遜安路菲奧就新作《夜魔俠：重生》接受《香港01》專訪，分享合體回歸的喜悅，以及多年來飾演失明超級英雄的演技心法！（專訪影片截圖）

查李覺士與雲遜安路菲奧於《夜魔俠：重生》分別飾演夜魔俠及金霸王。（《夜魔俠：重生》劇集劇照）

查李覺士表示與雲遜安路菲奧合演《夜魔俠》系列多年，笑言其實見面次數不多，但亦因此讓劇集充滿吸引力！查李覺士直言：「在夜魔俠與金霸王的關係中，雖然有密不可分的關係，但其實我們多年來也沒有甚麼對戲的場口！正因為他們每度交鋒都充滿爆炸性，所以更要節省同場對壘的時間，為觀眾保留刺激感與張力。」雲遜安路菲奧則表示，其實劇集被Netflix取消時非常失望，坦言「重生」意義非凡：「當Netflix一度取消我們的電視劇季度，我們曾經非常失望，因為期待角色進一步講更多故事，卻苦無機會，現在我們得以『重生』，便格外珍惜再延續故事的機會。」

雲遜安路菲奧直言《夜魔俠》被Netflix取消劇集時，感到無比失望！（專訪影片截圖）

查李覺士飾演的「夜魔俠」馬修梅鐸，是罕見的失明超級英雄，雖然擁有被倍化、異於常人的其他感官，日常卻要扮演一位失明律師。對於演繹失明角色長達10年，查李覺士笑言其實曾用過秘密武器：「我在第一季開始拍攝時有用過遮檔視覺的隱形眼鏡，但漸漸發覺其實非常不實用，沒有預期的效果，所以借鑑感覺後便全憑演技達到效果。我與一位專職演繹失明的戲劇指導緊密合作，學到非常複雜的表演方法，正當地演繹一位失明角色亦非常重要，要每日重複去做其實亦相當困難，但多年來能夠演活一位失明的角色讓我感到無比的榮幸。」

查李覺士笑言拍攝《夜魔俠》首季時曾用過「秘密武器」，是一對遮擋視線的隱形眼鏡，但表示完全無用，需要靠演技才能呈現失明角色的狀態。（專訪影片截圖）

夜魔俠為超級英雄宇宙中相當罕有的失明超級英雄。（《夜魔俠：重生》劇集劇照）

超級英雄夜魔俠的故事背景，設定於繁華的紐約市之中，為了進一步體會失明角色在紐約生存的感受，查李覺士亦落足功夫磨練演技心法：「為了體驗失明人士在紐約生活的感受，戲劇指導讓我戴上眼罩，在紐約最繁忙的時間中在市內行走。在其他感官被放大的情況下，嚇死我了，其實過程相當恐懼！」