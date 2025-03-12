《哈利波特》赫夫帕夫學院幽靈「肥修士」離世 終年63歲

英國資深男演員Simon Fisher-Becker憑在《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）中飾演幽靈角色「肥修士」（Fat Friar），讓觀眾留下深刻印象，但近日卻傳來離世消息。其家人與經理人公司證實噩耗，透露Simon在周日（9日）於倫敦離世，終年63歲。

Simon Fisher-Becker傳出死訊後，家人及經理人均發文證實噩耗，而經理人更悲痛表示：「今天我不僅失去了一位夥伴，還失去了一位15年的親密朋友。」而Simon Fisher-Becker於《哈利波特：神秘的魔法石》中飾演赫夫帕夫學院幽靈「肥修士」一角，礙於電影片長問題，其戲份於上映時被大幅刪減，但他的演出卻令影迷留下深刻印象。

Simon是第二位扮演霍格華茲四大學院幽靈中的第二位逝世演員，第一位是2016年離世、飾演史萊哲林學院幽靈「血腥男爵」的Terence Bayler。另外，Simon Fisher-Becker生前演出過多部影視作品，包括美劇《異世奇人》（Doctor Who）、影《孤星淚》（Les Misérables）等。