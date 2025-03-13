孤獨的美食家｜松重豐嚐6大香港美食　最愛沙嗲牛︰就是令人上癮

以漫畫與日本最長壽美食劇改編的超人氣電影《孤獨的美食家》將於3月14日於香港上映。主角「五郎」松重豐今次更自告奮勇為《孤獨的美食家》的首部電影包攬導演、編劇、主演三職，不惜跨越半個地球取景，從日本、韓國到法國巴黎，都能見到五郎大啖美食的身影！電影在日本甫登場便一舉奪下日本新片票房冠軍，上映四天票房突破3億日圓，截至目前為止票房更已衝破10億日圓，口碑載道，表現叫好又叫座！

《孤獨的美食家》是受歡迎的電視節目，今年迎來電影版。（《孤獨的美食家》電視劇照）

6款香港美食，每一款都獨當一面。（影片截圖）

《孤獨的美食家》曾經到韓國、台灣等地拍攝，帶領觀眾探索當地的美食文化。然而，香港這個美食天堂卻始終未曾出現在其中。為了填補這個空白，高先與Like Japan團隊聯手專程遠赴日本，拍攝《孤獨的美食家》香港篇 a.k.a 美食家松重豐香港美食挑戰，捕捉松重豐在港式茶餐廳享用一系列港式經典美食的獨特體驗，包括菠蘿包、蛋撻、奶茶、叉燒飯、煎肉餅及沙嗲牛肉麵。

先試叉燒飯，仲跟足《城寨》風味，加頂帽。（影片截圖）

松重豐讚口不絕。（影片截圖）

對於這次的拍攝，松重豐非常堅持要在能吃到正宗香港料理的餐廳進行拍攝，展現了他的用心與對美食的熱情。這次的拍攝不僅將展示香港獨特的美食風味，還會帶來不同的文化交融，讓觀眾感受到在這個城市中，食物與孤獨之間的微妙關係。期待這一版本能夠捕捉到香港的美食精髓，並引起觀眾的共鳴！

松重豐覺得菠蘿包外表似日本的蜜瓜包，但味道完全不一樣。(影片截圖)

在多道美食中，松重豐的最愛無疑是那碗沙嗲牛肉麵。這道菜並不在當日菜單之中，卻因為松重豐看到桌上的圖片而出於好奇點了試吃，讓人倍感親切。首先覺得這是年輕人愛吃的味道，隨後更直接是「令人上癮的味道」，吃不停。他對美食的熱情讓攝影師都不忍心喊「停」，現場氣氛輕鬆愉快。

結果一吃便停不了。(影片截圖)

首先聞一聞沙嗲的香味，令人火速迷上。(影片截圖)

此外，松重豐與工作人員對於香港人習慣在餐廳吃即食麵，甚至早餐也吃即食麵感到十分震驚，這些點滴都為節目增添了不少趣味。聽他評價食物的過程，真是賞心悅目，以這種不同的角度談論香港食物，讓人期待不已。