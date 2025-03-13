廚師發辦︱黃浩然導演辦直擊片場體驗團：觀眾對專業拍攝一知半解

曾執導《緣路山旮旯》《全個世界都有電話》的香港導演黃浩然，近日宣布與鍾宏杰一同執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角，劇情講述一位私房菜廚師透過交友app與四位來自不同背景階層的女生相遇，展開四場Omakase晚宴，由美食開始談論成長與人生百態。《廚師發辦》團隊日前公布與Walk in Hong Kong活現香港合作，籌辦赴台南直擊外景拍攝現場的體驗團，團友能親歷港產片專業製作過程，並有機會與演員、導演及拍攝團隊親身接觸交流，甚至成為電影群眾演員一份子，體驗團計劃相當創新大膽。

導演黃浩然。（葉志明 攝）

黃浩然導演今日（13日）接受《香港01》電話訪問，分享新作《廚師發辦》構思與赴台拍攝的緣由，並淺談在香港電影「嚴冬」將至下逆市開戲的想法。黃浩然導演受訪期間，透露赴台南拍攝屬電影結局部份，直言台南不論生活節奏或歷史感，均與香港存在反差，呈現男主角逐漸成長下選擇的生活模式，相比與香港現代化面貌更接近的台北，更有效突出角色思想與追求的轉變：「香港早已清拆舊時代文化、建築與遺產，相反在台南卻隨處可見，不論旅居旅遊均別具特色，能夠享受舒坦慢活。」一定程度反映導演新作的中心理念。

黃浩然導演新作《廚師發辦》由小野盧鎮業飾演男主角。（陳順禎 攝）

黃浩然導演新作《廚師發辦》由梁雍婷飾演女主角。（梁碧玲 攝）

黃浩然導演與梁雍婷曾於《緣路山旮旯》合作。（《緣路山旮旯》劇照）

黃浩然導演拍攝前作《點對點》、《逆向誘拐》、《緣路山旮旯》與《全個世界都有電話》等前作，均創新舉辦與電影關係密切的拍攝場地導賞團與音樂會等活動，拉近影迷觀眾與香港電影的距離。是次更進一步舉辦直擊拍攝體驗團，黃浩然導演直言：「一直以來都希望讓公眾參觀拍攝現場，畢竟時代不同、每人用手機都能夠拍片，這個時代應該提高透明度。其次，香港電影拍戲一向神神秘秘，新人希望入行亦不容易，香港觀眾對專業拍攝亦一知半解。」笑言外界對電影拍攝存在不少誤解，希望透過體驗團提高觀眾水平：「一個地方觀眾水平越高，影評與電影的水準亦會越高！」

黃浩然導演於《緣路山旮旯》上映前後，曾舉辦拍攝場景導賞團。（《緣路山旮旯》劇照）

黃浩然導演於《全個世界都有電話》上映前，曾舉辦電影歌曲音樂會。（莫匡堯 攝）

由Walk in Hong Kong活現香港合辦《廚師發辦》拍攝現場體驗團，黃浩然感謝活現香港幫助：「既然出埠到台南拍戲，活現香港又肯幫手，即管『試下新嘢』！創新不能光說不練，要有實際行動，並非講一套做一套，自欺欺人。」黃浩然亦坦言體驗團的主意曾引起不少人質疑，對創新有所保留，但他直言：「香港電影下跌到這個地步，試任何事都Nothing to Lose！」

黃浩然導演身體力行「試新嘢」希望為電影帶來突破。（電影公司提供）

談到香港電影市道下滑，不少電影業人士均表示正步入「嚴冬」期，一向拍攝獨立電影的黃浩然表示從未認為《廚師發辦》逆市開戲，亦坦言：「由構思到上映，最快也要一兩年，今時今日無法預估一兩年後市況如何，有戲在手才有選擇！」至於獨立電影模式會否成為香港電影出路，黃浩然亦分享個人觀點：「並非新出路，基本上沒有出路，因為進入惡性循環。一切要置諸死地而後生。」

日期：2025年4月18日 至 4月21日（行程3日3夜）

住宿：台南4星酒店

名額：小團出發14-18人+拍攝團隊

機票：自行安排

報名連結：https://walkin.hk/zh-hant/public-tour/omakase_tai_nan_2025/