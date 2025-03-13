殺神John Wick︱第五集突發宣布製作　徇眾要求宇宙最強出山接棒

荷里活殺手動作電影《殺神John Wick》系列，由奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的男主角John Wick於2023年的第四集正式「畢業」，系列亦轉向發展由Ana de Armas主演的外傳《Ballerina》。雖然奇洛李維斯曾表示無意再主演《殺神John Wick》，在外傳中亦只客串演出，然而近日製片商Lionsgate行政高層卻向傳媒透露，系列第五集仍在製作當中，引起外界觀眾極大反響！

奇洛李維斯飾演的男主角John Wick於2023年上映的第四集已正式「畢業」。（《殺神John Wick 2》電影劇照）

《殺神John Wick》系列製片商突發宣布開始第五集的製作，引起觀眾極大反響！（《殺神John Wick 4》電影劇照）

據外媒報道，《殺神John Wick》系列製片商行政高層Jenefer Brown公開表示，雖然公司目前集中製作即將上映的外傳《Ballerina》，但亦另有計劃：「我們宣布正式開展《殺神John Wick》第五集，亦打算拍攝更多部外傳、劇集以及遊戲。」消息一出，令不少John Wick粉絲大驚，瘋傳消息之餘另有訴求，不少粉絲期望John Wick能夠維持在第四集終於戰死的結局；不少粉絲亦期待推出遊戲。

《Ballerina》將於2025年6月6日正式上映，奇洛李維斯在電影中將會客串！（《Ballerina》電影劇照）

其中，最主流的《殺神John Wick》系列粉絲要求由「凱恩」接棒系列，徇眾要求「宇宙最強」甄子丹出山，取而代之成為下一代殺神！由甄子丹飾演的凱恩，於系列最後一集登場，作為John Wick的老戰友兼傳奇級高手，雖然角色雙目失明，然而不論格鬥、刀劍技擊或槍法，絕對不下於John Wick。觀眾亦對凱恩的背景故事深感興趣，希望了解John Wick與凱恩過去的經歷，因此要求製片商考慮製作前傳系列，讓系列數集經典角色能夠一次過出場。

甄子丹於《殺神John Wick 4》登場飾演盲俠殺手凱恩，在劇情裡非常觸目！（《殺神John Wick 4》電影劇照）