米奇17號︱奉俊昊御用同鄉史蒂芬　棄律師醫生做演員終提名奧斯卡

荷里活科幻喜劇《米奇17號》（Mickey 17），由《上流寄生族》韓裔奧斯卡最佳導演得主奉俊昊執導，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、娜奧美艾奇（Naomi Ackie）、史蒂芬（Steven Yuen）、東妮歌莉蒂（Toni Collette）及麥克雷法路（Mark Ruffalo）主演，電影日前於香港正式上映。

奉俊昊最新執導作品《米奇17號》已於香港上映。（《米奇17號》電影劇照）

奉俊昊的《上流寄生族》成為史上首部非英語奧斯卡最佳電影。（Getty Image）

《米奇17號》為奉俊昊橫掃奧斯卡後的最新作品，引起全球影迷廣泛關注，除了劇情中創新科幻槪念「人體複印技術」引發觀眾對人類存在的思辯外，奉俊昊起用一眾荷里活演員班底亦吸引觀眾注目。其中，奉俊昊特意邀請史蒂芬繼《玉子》（Okja）後再度合作，飾演米奇的壞朋友Timo，展現的演技實力不下於一眾名氣更高的奧斯卡帝后級美國演員，讓這位出道僅十多年的金像級韓裔演員成為「御用同鄉」！

奉俊昊特意邀請史蒂芬繼《玉子》後再度合作，飾演米奇的壞朋友Timo。（《米奇17號》電影劇照）

史蒂芬在《米奇17號》展現的演技實力不下於一眾名氣更高的奧斯卡帝后級美國演員，讓這位出道僅十多年的金像級韓裔演員成為奉俊昊的「御用同鄉」！（《米奇17號》電影劇照）

現年41歲的史蒂芬出生於韓國首爾，童年時移民至加拿大、輾轉定居於美國，接受基礎教育並於大學取得心理學學位。在大學期間，史蒂芬認識了喜劇演員Jordan Klepper，開始對即興劇（improv）產生興趣，並參加首個戲劇課程，轉而希望成為演員。史蒂芬大學畢業後，放棄進修法律學院與醫學院、成為律師或醫生的機會，決定不理會父母的反對在芝加哥追逐演員的夢想，先後參加當地的亞裔美國喜劇團及一個即興劇團，累積表演經驗後正式搬遷至洛杉磯於荷里活出道。

史蒂芬在大學畢業後放棄成為律師、醫生的機會，追求成為演員的新路向。（GettyImages）

史蒂芬於2009年正式出道後，旋即成為熱播喪屍劇集《The Walking Dead》鐵腳演員班底，在七季劇集中戲份橫跨81集，一舉憑劇集成名！直至2017年，史蒂芬首度與奉俊昊合作，參演泰達史雲頓（Tilda Swinton）及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演的Netflix電影《玉子》（Okja），雖然史蒂芬在電影中戲份不多，然而締造與奉俊昊再度合作的契機。

史蒂芬一出道便成為熱播劇集《The Walking Dead》的鐵腳演員，在七季劇集共參演81集！（《The Walking Dead》劇集劇照）

史蒂芬一出道便成為熱播劇集《The Walking Dead》的鐵腳演員，在七季劇集共參演81集！（《The Walking Dead》劇集劇照）

史蒂芬於Netflix電影《玉子》裡首次與奉俊昊合作。（《玉子》電影劇照）

史蒂芬於2021年登上演藝生涯的首個高峰，出道剛過10年便憑《農情家園》（Minari）提名奧斯卡「最佳男主角」獎，雖然最後未能成功捧走金像獎，但亦締造歷史成為首位提名影帝的亞裔美國人。及至去年，史提芬憑迷你劇集《BEEF》成為金球獎視帝，另上奧斯卡後另一高峰，成為目前荷里活最廣為人知的亞裔男演員之一！