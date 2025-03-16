專訪︱Amanda S.創Flakes & Layers重新出發：源自我內心的小女孩

香港混血名模兼電影女演員Amanda S.龍玥心，多年來一直於影壇及美食界雙棲發展，自去年參演《海關戰線》後，龍玥心今年再度於法式高端糕點甜品領域大展拳腳，將以個人品牌Flakes & Layers聯乘City'super，周一（17日）起於國際金融中心商場（IFC mall）開設期間限定店，並推出由Amanda親自研發設計的甜品Ooonut及曲奇餅。早前Amanda S.就新動向接受《香港01》專訪，分享多年來對糕點甜品的鑽研與鍾情，透過Ooonut分享自身成長記憶、身份的扣連，藉着美食連結人與人的關係，以及人生踏入新階段下的目標與祈願。

Amanda S.早前就個人品牌Flakes & Layers開設期間限定店接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

「Flakes & Layers是我內心的小女孩！」

龍玥心於疫情期間創立Flakes & Layers品牌，旨在透過糕點甜品分享散播幸福與喜悅，Amanda直言：「我享受為大家製作美食，並目睹品嚐期間展露的笑容！」續指：「15年前我創立過petite Amanda品牌，定位傾向正統西式糕點。」表示年前希望大家在疫情困境中享受生活的一點甜：「所以Flakes & Layers的產品，均源自我們成長的快樂回憶，對我來說『冬甩』是最能夠帶來快樂的甜品。Flakes & Layers就是住在我內心的小女孩！」Amanda在研發設計Ooonut期間，結合過去於法國藍帶以及香港高級糕點甜品店工作的經驗，以香港人喜愛的千層牛角酥及法式幼滑忌廉夾心為啟發，成為原創作品Ooonut。

Amanda S.直言個人品牌Flakes & Layers，有別於此前創立的正統糕點甜品品牌，是代表着自己內心的小女孩！（陳順禎 攝）

龍玥心今次所推出的Ooonut與夾心曲奇，巧用女士至愛的朱古力及近年流行的開心果，對材料亦要求完美：「一定選用最好的材料，一律使用源自法國的原料，經過多次挑選後選用含有64%可可的朱古力，我認為是最適合的濃度。再者便是工藝，法式傳統工藝對精巧度要求極為嚴謹。」Amanda表示自從返回法國跟隨藍帶廚藝學校學師開始，調製忌廉、奶油的技巧便一直磨練鑽研至今：「其實是我整個工藝的基礎，我花超過20年時間不斷改良提升！」

Amanda S.今次在期間限定店推出Ooonut與夾心曲奇。（陳順禎 攝）

Amanda S.的糕點一律使用法國材料，並為Ooonut挑選64%可可的朱古力及流行的開心果。（陳順禎 攝）

Amanda S.自修畢藍帶廚藝學校後，鑽研糕點甜品工藝長達20年！（陳順禎 攝）

修畢藍帶、進入巴黎百年糕點名店Ladurée

修畢藍帶廚藝廚藝學校課程後，龍玥心進入巴黎百年糕餅店Ladurée工作，即使通宵工作日夜顛倒，Amanda仍直言為人生最享受回味的歲月之一：「於Ladurée工作期間，我們分為日間與晚間的值班時間。我特別享受通宵班，由晚上10點工作至清晨7點，擁有更大自由度去創新嘗試，即使做錯亦不緊要，畢竟大廚不在嘛！當時我們擁有澎湃的好奇心與創作力，過程讓我非常享受！」Amanda更笑言清晨放工後，更會與一眾同事到餐廳喝Mimosa香檳雞尾酒，亦會流連巴黎的咖啡廳，品嚐其他同業的糕點作品。

Amanda S.曾進入巴黎百年糕點名店Ladurée工作，最享受通宵更的創作自由。（陳順禎 攝）

牛角酥源自與父親美好童年回憶

作為法台混血兒，龍玥心坦言Flakes & Layers充分展現自己的身份認同：「絕對是我對法國根源的一種回應，所以融入許多我鍾愛的法式烹調工藝與材料。」談及身份根源，Amanda表示食物往往能夠勾起最原始、童真的成長記憶，其中Ooonut的牛角酥元素正正連繫自己與父親之間的美好童年回憶：「記得童年時，我爸爸每天清晨都會飲一杯牛奶咖啡，他習慣將牛角酥蘸咖啡，是法國人普遍的吃法。兒時看見爸爸將牛角酥蘸咖啡，我就會用牛角酥蘸熱朱古力！所以每當我吃牛角酥，都會想起與爸爸吃早餐的時光，是我最鍾愛的回憶之一！」至於台灣的根源，龍玥心笑言多年來對葱油蛋餅情有獨鍾，總覺得青葱配襯油餅，特別清香！

Amanda S.以牛角酥結合冬甩，源自美好童年回憶中與父親的相處。（陳順禎 攝）

面對昔日經營挫折：「不要有期望。」

龍玥心近年較專注個人發展，僅偶爾亮相香港影壇參與演出。Amanda坦言珍惜作為演員與模特兒所獲得的滿足感與知名度，讓大眾對她在廚藝等領域的各項發展有更高關注度。龍玥心昔日發展品牌期間，曾遇到挫折、一度中止經營，近年以Flakes & Layers為定位重新探尋方向，Amanda表示心景亦有所不同：「最佳辦法就是不要有期望。疫情期間不少合作對象不收取租金，僅以抽取佣金形式，讓我擁有自由度進行發揮。至於會否再開設品牌店鋪，目前未有具體想法，或者可以再考慮看看！」

Amanda S.在創立Flakes & Layers前，曾於發展品牌期間遇到挫折，她坦言期望管理為面對的最佳辦法。（陳順禎 攝）

靠自律塑身、克服口吃障礙

鑽研廚藝與美食多年，龍玥心每次談及糕餅甜點時，均流露雀躍的眼神與滿載童真的笑容。Amanda同時作為演員與名模，不論容顏身型均與出道當年絲毫未變，不禁令人好奇享受美食同時纖型的妙法，Amanda笑言：「其實付出許多努力與功夫，只是大家未親眼目睹！最重要是控制份量，不論飲食與運動均堅持嚴格自律。就好像我兒時欠缺自信，猶其廣東話作為我第四語言，從小每每在緊張時刻便會口吃。」龍玥心多年演出電影不乏中文對白，受訪亦堅持以廣東話為主對答，但她坦言成為演員後曾極力克服壓力下口吃障礙：「其實口吃的情況一直是我重大的焦慮，我不時也要用廣東話進行拍攝，至今仍透過不斷練習克服緊張感，並從錯誤中汲取經驗。記得小時候我亦曾接受言語治療，學習各種讓自己冷靜、自信的方法，我的確天生沒有口才天賦，但正因加入娛樂圈，便得到許多練習、進步的機會。」

Amanda S.每次談及糕餅甜點時，均流露雀躍的眼神與滿載童真的笑容。（陳順禎 攝）

Amanda S.透露從小沒有口才天賦，除了接受言語治療，亦自律地透過不斷練習尋求進步。（陳順禎 攝）

Amanda S.服裝提供: Maje