媽媽的神奇小子｜蘇樺偉宣布結婚　力讚太太︰讓我每天都感到幸福

電影《媽媽的神奇小子》（2021），改編自真人真事，講述香港殘奧田徑賽金牌得主蘇樺偉與媽媽「蘇媽」的故事，並由吳君如、梁仲恆飾演。戲中吳君如飾演的「蘇媽」，都有為兒子的婚事著緊，現實中，現年43歲的蘇樺偉今日（14/3）向大家宣布結婚了，太太是同屬殘疾田徑運動員的女友任國芬。



蘇樺偉於3月14日，宣布與同屬殘疾田徑運動員的女友任國芬，結為夫妻。（蘇樺偉@facebook）

電影《媽媽的神奇小子》（2021），改編自真人真事，講述香港殘奧田徑賽金牌得主蘇樺偉與媽媽「蘇媽」的故事。（《媽媽的神奇小子》劇照）

蘇樺偉今日在社交平台宣布結婚，文中流露出不少幸福感覺，除了欣賞太太的善良、智慧、勇氣和美麗，讓他每天都感到幸福和感激，他亦特夠感謝自己的父母和家人，還有教練對二人一直的的教誨和關愛。

二人相識於多年前，亦有一齊出外參加比賽。（蘇樺木@facebook）

婚訊公告內文如下︰

「我們要結婚了！

今天是我人生中最重要的一天，我能和我最愛的人一起步入婚姻的殿堂，感謝大家讓我們的婚禮更加完美和難忘。對於我的新娘，我們相識於多年前，你的善良、智慧、勇氣和美麗讓我每天都感到幸福和感激。我也要感謝我的父母和家人。感謝你們一直以來的支持和愛護，讓我成為了今天的自己。

我也要特別感謝我們的教練。感謝你們多年來的指導、支持和鼓勵，幫助我們在跑道上取得了優異的成績。你們的教誨和關愛對我們的成長有著深遠的影響。

我和阿芬多謝大家的祝福。」

蘇樺偉的太太任國芬，同樣是香港殘疾田徑運動員，因在嬰孩時期發高燒引致痙攣，求學期間入讀特殊學校。在一次運動會上被老師發現其跑步天賦，從而開始接受田徑訓練，2009年成為港隊一員，與蘇樺偉成為師兄妹。

蘇樺偉在21年的田徑生涯中，曾參加五屆傷殘人士奧運會，奪得多面獎牌，曾於2008年北京殘奧，於男子T36級200公尺徑賽跑出24.65成績奪金，被香港市民尊稱為「神奇小子」。而太太任國芬亦曾代表香港參加3屆殘奧會，又贏過兩屆亞運會奬牌，都算是神奇少女。

太太任國芬亦曾代表香港參加3屆殘奧會，又贏過兩屆亞運會奬牌，都算是神奇少女。（蘇樺偉@facebook）

蘇樺偉的太太任國芬，同樣是香港殘疾田徑運動員，2009年成為港隊一員，與蘇樺偉成為師兄妹。（蘇樺偉@facebook）