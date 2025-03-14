獵金遊戲｜劉德華歐豪決戰大時代　披露股場「割韭菜」陰謀

由劉德華、林小强監製，邱禮濤執導及編劇，劉德華、歐豪領銜主演，倪妮特邀演出的犯罪鉅製《獵金‧遊戲》，即將於5月8日上映。電影公司發佈全新預告及海報，預告戲勢逼人，短片呈現金融市場被利用變成「賭場」，股市升跌皆由隱藏力量操縱的內幕。

海報揭曉主要角色捲入這場引人入勝的金錢遊戲。（《獵金遊戲》電影海報）

海報揭曉主要角色捲入這場引人入勝的金錢遊戲，於股海中興風作浪，股民命運跌宕起伏的悲慘實況。值得一提的是，電影由深受歡迎的《拆彈專家》幕後班底全力打造，邱禮濤導演、劉德華、倪妮繼《拆彈專家2》後相隔五年再聚合作，以全新商戰題材拼發出全新火花。

劉德華飾演世界一流的估值大師托德。（《獵金遊戲》劇照）

《獵金·遊戲》故事聚焦投資內幕，由歐豪飾演剛畢業的金融高材生高寒進入金融行業，意外結識世界一流的估值大師托德(劉德華飾)，由此見證了行業的現實及險惡。在股市的金錢遊戲中，無數股民淪為暴富狂潮中待割的「韭菜」，暴升暴跌的背後究竟埋藏著甚麼陰謀？在良心和貪心之間師徒二人又如何抉擇？

歐豪飾演剛畢業的金融高材生高寒，進入弱肉強食的金融行業。（《獵金遊戲》劇照）

預告中劉德華、歐豪這對拍檔氣場全開，疑似以假消息誘導股民跟風買入股票，而倪妮及黃奕亦看似因背後的資本操控陷入困境，更見Kent哥鄭則士及近日憑《愛情故事下集》爆紅的劉以豪同台鬥戲，交錯之間揭露資本操控股市的秘密，引爆與每個人息息相關的投資話題。

（《獵金遊戲》劇照）