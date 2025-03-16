人妻女神產後亮相一級方程式　傲人上圍撐開透視長裙大曬完美身材

曾主演《沙灘拯救隊》（Baywatch）的荷里活性感女神亞歷珊卓妲妲李奧（Alexandra Daddario），於2022年下嫁電影製片人老公後，早前宣布造人成功，成為女神級媽媽！現年38歲的妲妲李奧去年底誕下首胎後，再度引起影迷粉絲關注動向，雖然她非常享受母親的新身份，不時在社交媒體分享照顧嬰兒日常，但妲妲李奧亦已經全面復工，日前更於澳洲出席一級方程式大獎賽鐘錶品牌活動，一身性感造型非常吸睛！

亞歷珊卓妲妲李奧一向形象非常性感！（Alexandra Daddario IG圖片）

亞歷珊卓妲妲李奧一向形象非常性感！（Alexandra Daddario IG圖片）

亞歷珊卓妲妲李奧日前於澳洲出席一級方程式大賽品牌活動。（視覺中國）

亞歷珊卓妲妲李奧產後成功迅速修身。（視覺中國）

妲妲李奧一向形象性感，成為人母後亦成功迅速修身，回復沙漏型緊緻身材。妲妲李奧於品牌活動上，以一襲全黑透視長裙現身，內襯連身低胸高衩泳衣剪裁的緊身內衣，讓撐開長裙的傲人上圍若隱若現！妲妲李奧亦大方讓傳媒拍攝，轉身之下高衩剪裁的內衣讓蜜桃臀顯得更堅挺圓潤，加上迷人眼神噴發致命誘惑，讓影迷粉絲大飽眼福！

亞歷珊卓妲妲李奧的傲人上圍撐開一身黑身透視長裙。（視覺中國）

亞歷珊卓妲妲李奧的傲人上圍撐開一身黑身透視長裙。（視覺中國）

亞歷珊卓妲妲李奧的眼神噴發致命誘惑！（視覺中國）

亞歷珊卓妲妲李奧的眼神充滿致命誘惑！（視覺中國）

即睇更多亞歷珊卓妲妲李奧靚相！

亞歷珊卓妲妲李奧產後全面復工。（視覺中國）

亞歷珊卓妲妲李奧產後全面復工。（視覺中國）

亞歷珊卓妲妲李奧早前亮相金球獎。（視覺中國）

Alexandra Daddario產後現身「金球獎2024」紅地氈，狀態與往常落差甚大。（視覺中國）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（Alexandra Daddario IG圖片）

Alexandra Daddario身上的比堅尼叫價過萬港元。（IG圖片）

人妻女神Alexandra Daddario於波多黎各海灘上性感大解放，側切面展示逆天好身材。（Alexandra Daddario IG圖片）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（IG@alexandradaddario）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（Alexandra Daddario IG圖片）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（視覺中國）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（IG@alexandradaddario）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（IG@alexandradaddario）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（IG@alexandradaddario）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（IG@alexandradaddario）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（IG@alexandradaddario）

亞歷珊卓妲妲李奧身材一向非常好。（IG@alexandradaddario）