HKIFF49｜廖子妤許恩怡《搖籃凡世》開幕　重溫古天樂10部焦點作

《第四十九屆香港國際電影節》 （HKIFF 49）將於4月10至21日舉行，而片單就在今日（17/3）公布，其中兩部開幕電影，分別有馬來西亞製作，香港演員廖子妤、許恩怡參與演出的《搖籃凡世》，另一部是來自日本，中島哲也執導的《懺悔有時》，由西島秀俊、滿島光、黑木華主演。而本屆的焦點影人古天樂，10部焦點精選重溫作亦一舉公布。

袁澧林為第49屆香港國際電影節任大使。（資料圖片）

廖子妤許恩怡「棄嬰艙」相遇

開幕電影《搖籃凡世》，是講述馬來西亞伊斯蘭國度裡，難以啟齒的禁忌「棄嬰艙」，在崛起的社會保守主義中，被視為鼓勵性愛的淪落地獄。廖子妤飾的麗心是吉隆坡一家棄嬰倉的長期職工，日以繼夜協力陪伴各族女性面對身體自主的窘境。 一日，一位未成年少女小曼（許恩怡 飾）在棄嬰倉外徘徊墮胎邊緣，麗心自告奮身，力挽絕望，卻再度墜入暗流湧動的神權、父權陷阱……

《搖籃凡世》是講述馬來西亞伊斯蘭國度裡，難以啟齒的禁忌「棄嬰艙」。（《搖籃凡世》劇照）

廖子妤飾的麗心是吉隆坡一家棄嬰倉的長期職工，日以繼夜協力陪伴各族女性面對身體自主的窘境。（《搖籃凡世》劇照）

另一部開幕電影是來自日本，中島哲也執導的《懺悔有時》，由西島秀俊、滿島光、黑木華主演。故事講私家偵探在調查期間被殺，引起偵探社全員追查，揭露嚴重殘疾兒童與父母欲斷難斷的親子關係。改編自打海文三同名小說，中島哲也醞釀二十年的社會現實大作，號召頂級演員陣容：西島秀俊、滿島光、黑木華、宮藤官九郎、柴咲幸和役所廣司，演繹因傷痛自我封閉的成人們，逐步剖開人性和生命的本質。

（《懺悔有時》海報）

閉幕電影有來自挪威，涉獵大膽題材的《性愛夢之做夢》（Dreams （Sex Love）），一個小妮子愛上了同性藝術家老師，並且所憂所喜所思所慮都用文字記錄下來。母親和外祖母看了日記後有點驚訝，卻認為文采非凡，值得出版。這時觀眾才驚覺，從一開始大家早墮入了虛構之網，回頭太難，電影成績亮麗，一舉摘下柏林影展金熊獎。

今屆的閉幕電影是來自挪威，涉獵大膽題材的《性愛夢之做夢》。（《性愛夢之做夢》劇照）

至於今屆的焦點影人古天樂，香港國際電影節協會總監利雅博力讚古生是另一個「香港製造」的品牌故事，由演員出身到成立電影集團，他不僅演藝事業卓然有成，回饋影壇及社會更不遺餘力，引領香港電影開啟新章。而今次帶來10部重溫的作品，當中包括1998年首次參與大製作，主演林嶺東導演的《極度重犯》。與葉偉信導演成為最佳拍檔，由《爆裂刑警》開始結緣，到影帝作《殺破狼．貪狼》，更展現兩人的一流默契。還有與杜琪峯合作無間，今次亦帶來《毒戰》及《柔道龍虎榜》讓大家重溫。而其他的還有鄭保瑞導演的《意外》、陳木勝導演的《保持通話》、自立門戶後的重磅投資作品《明日戰記》，還有《一個好爸爸》及《豪情》。

與導演葉偉信結緣的《爆裂刑警》。（《爆裂刑警》劇照）

與杜琪峯合作無間，亦是杜Sir最滿意作品之一《柔道龍虎榜》。（《柔道龍虎榜》劇照）