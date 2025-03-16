光希最愛《九龍城寨之圍城》　來港必食兩大名物︰喜歡中藥味道

木村光希（光希）今晚（16日）將現身《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》，今午她出席記者會接受訪問時，表示十分榮幸獲邀，而作為一位演員，她亦十分希望可參與香港電影。「接下來我將有一個項目與香港製作有關，過幾日會公布，而我最近亦十分喜歡《九龍城寨之圍城》，鍾意邊個角色？我諗我要睇多次先答到你。」



光希今午出圍訪時，再度提升親和力。（陳順禎 攝）

光希提到自己對動作電影十分感興趣，雖然體力上會消耗很多，但如有機會都想一試。她又透露自己之前為了電影《龍捲風》，練習了兩個多月劍。「喺蘇格蘭拍攝時，無受傷，但真係好凍，因為成日練習，所以隻手粗咗，本身對手套好輕鬆咁穿到，但後來去到中間已經卡住了。（會唔會好介意？）初初有少少驚訝，但可以變強嘅女性又唔係一件壞事。」

光希最近十分喜歡電影《九龍城寨之圍城》，但問到鍾意邊個角色？「我諗我要睇多次先答到你。」 （《九龍城寨之圍城》劇照）

光希另一作品《女神降臨》改編至同名韓劇，問到怕不怕被比較，她認為作品本身改編自受歡迎的漫畫，加上有韓版，是有一定壓力。「但今次係電影版，我用咗另一方法去呈現，希望大家會鍾意。」講到減壓方式，光希坦言自己比較易有負面想法，所以家人對她來說十分重要，另外，同屋企的狗狗散步，亦是最好的減壓方式。

光希預告即將公布的新工作，會跟香港有關。（陳順禎 攝）

光希跟香港傳媒傾得十分投契，有問必答。（陳順禎 攝）

光希近年不時來港，問到有冇特定的地方一定要去，她說︰「每次嚟都會發掘新嘅地方，但廿四味同龜苓膏就一定要試，本身好喜歡中藥嘅味道。」光希又透露十分喜歡逛小店，更預告今次香港之行會抽空去發掘新小店。