亞洲電影大獎︱劉青雲被讚與役所廣司氣質相似︰我係佢影迷好多年

年度影壇盛事「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」今日（16日）舉行，本屆一共頒發21項大獎，劉青雲憑《爸爸》首度榮封亞洲影帝，李康生與楊貴媚則獲頒最佳男、女配角獎。劉青雲於頒獎台上從上屆影帝役所廣司手上接過影帝獎座，一同步入後台接受傳媒訪問，劉青雲在歡呼聲中踏上舞台，聽到大家高叫「爸爸」亦笑得合不攏嘴！

劉青雲憑新作《爸爸》於亞洲電影大獎首度榮封影帝！（陳順禎 攝）

劉青雲從上屆影帝役所廣司手上接獲影帝獎項，並一同到後台接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

劉青雲於後台接受傳媒訪問時，表示開始習慣被叫爸爸：「其實我拍完《爸爸》之後，戲入面嘅仔女見到我都會叫爸爸，谷祖琳喺導演會攞獎後，都叫佢哋send幅相畀爸爸，能夠有呢一家人係好開心嘅！」

青雲直言能夠得獎全因劇中家人，亦因此再三道謝。對於在台上神色略顯緊張，劉青雲心情仍未平復：「雖然我有啲緊張，因為我……真係有啲緊張！多謝大家一直以嚟咁支持我、支持香港電影，只要大家有信心，其實唔需要擔心寒冬，因為所謂寒冬我都經歷過唔少次！」更表示希望將各位的支持與歡呼送給自己深愛的香港電影：「我記得我第一次攞金像獎最佳男主角，聽到好多傳媒喺後台嘅歡呼，跟住我上咗台就唔知應該講咩，好多時候你哋嘅歡呼聲令到我好緊張。我希望大家嘅歡呼聲可以畀港產片！」

劉青雲受訪期間表示要對港產片有信心，自己早已經歷過多次所謂寒冬時期。（陳順禎 攝）

從上屆影帝役所廣司手上得獎，劉青雲直言已成對方影迷多年：「役所先生係好優秀嘅演員，咁講好似唔係好禮貌，但係我同身邊嘅朋友喺好多年前已經睇佢嘅電影，好似《鰻魚》咁！」劉青雲憑沉實演技演活《爸爸》中形象平實的角色，當被稱讚與役所廣司氣質相近時，劉青雲笑言：「佢有型好多！佢年輕嘅時候好靚仔！（你都靚仔呀！）我謙虛呀嘛，梗係咁講啦！」

劉青雲直言自己是役所廣司的影迷。（陳順禎 攝）