亞洲電影大獎︱李康生表演刪剪舞步　楊貴媚：有向役所廣司拋媚眼

年度影壇盛事「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」今日（16日）舉行，本屆一共頒發21項大獎，劉青雲憑《爸爸》首度榮封亞洲影帝，李康生與楊貴媚則獲頒最佳男、女配角獎。李康生得獎後「抱怨」導演將自己最精彩的跳舞戲份剪走，更即場重演練習多時的舞步；楊貴媚則到後台分享與心中男神役所廣司見面的興奮！

金馬影帝李康生憑《默視錄》於亞洲電影大獎奪得「最佳男配角」。（莫匡堯 攝）

台灣資深女演員楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》於亞洲電影大獎奪得「最佳女配角」。（陳順禎 攝）

金馬影帝李康生憑主演作品《默視錄》於今屆亞洲電影大獎奪得「最佳男配角」，到後台接受傳媒訪問時笑言已有兩位台灣電影人得獎，便以為自己沒有機會。談到演出《默視錄》最具挑戰的戲份，李康生自爆：「其實最有挑戰的戲份被導演剪掉了，我在戲裡要進遊戲間跳跳舞機，我在新加坡拍攝期間多待兩天練習跳舞，練得很辛苦、覺得跳得很棒，連導演也一直誇我，卻因為太長剪掉了！」更即場重現跳跳舞機的舞步，引起後台陣陣歡呼聲！

李康生得獎後於後台即場重現《默視錄》中被導演刪剪的跳跳舞機舞步，引起後台陣陣歡呼聲！（莫匡堯 攝）

李康生得獎後於後台即場重現《默視錄》中被導演刪剪的跳跳舞機舞步，引起後台陣陣歡呼聲！（莫匡堯 攝）

台灣資深演員楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》奪得「最佳女配角」，到後台接受訪問時急不及待分享見到心中男神役所廣司的興奮：「我有看到役所廣司，有向他比愛心、拋媚眼！我被他迷倒了，我不知有沒有迷倒他……」笑言將會在典禮後派對好好與役所廣司談話。

楊貴媚興奮表示見到心中男神役所廣司，笑言有向對方拋媚眼。（陳順禎 攝）

提及《小雁與吳愛麗》的演出，楊貴媚表示在台上未有更詳盡感謝女主角夏于喬，直言對方在作品中展現了不一樣的自己，對手戲亦非常深刻：「互打巴掌一定最深刻！演員最害怕的就是暴力鏡頭，被打可以忍一下，但打人就覺得不好意思。有時候打太輕可能會NG八次十次，打太重又覺得對方會痛！」表示當場約定拍三次就完成，可惜也未能在三次內完成，笑言：「導演跑過來說『這一次好棒！感情投入、打得好真實！但對不起再一次！』先誇奬妳、卻要再拍一次！」表示將夏于喬臉頰打至紅腫，覺得有點不好意思，但亦只有繼續再演下去。