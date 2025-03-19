哪吒︱美製《西遊記》三部曲動畫反攻內地　首集主角竟非孫悟空？

中國超賣座賀歲動畫《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》，由新晉動畫導演餃子執導，自1月29日大年初一上映至今，屢創全球票房紀錄，至今已累積超過148億元人民幣，早前登上世界電影史上票房榜第五位！《哪吒2》的成功為全球動畫製作帶來強烈衝擊，亦造就新機遇，美國電影公司Stars Collective近日於香港舉行的「香港影視娛樂博覽」上宣布，將改編《西遊記》成為動畫三部曲，讓全球觀眾更認識中國神話故事。

《哪吒2》的成功為全球動畫製作帶來強烈衝擊，亦造就新機遇。（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

香港影視娛樂博覽現正舉行。（陳順禎 攝）

《哪吒2》在全球票房的成功，不僅讓全球觀眾見識中國動畫製作實力，更激起對中國神話故事的濃厚興趣，加上中國首個3A級遊戲《黑神話：悟空》去年中發行後，全球銷量高達2800萬份，力證中國神話故事在全球觀眾與電玩迷之間的吸引力。據指，《西遊記》三部曲目前正於劇本開發階段，預計將於2026年展開製作，更會利用AI人工智能結合動態捕捉技術（Motion Capture）呈現神話世界！

《哪吒2》在全球票房的成功，不僅讓全球觀眾見識中國動畫製作實力，更激起對中國神話故事的濃厚興趣。（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

中國首個3A級遊戲《黑神話：悟空》去年中發行後，全球銷量高達2800萬份，力證中國神話故事在全球觀眾與電玩迷之間的吸引力。（《黑神話：悟空》遊戲圖片）

據外媒消息指，《西遊記》三部曲將以三大故事人物作為主軸，更深入還原經典角色的背景故事與經歷，有別於以孫悟空作為第一男主角的定律，三部曲打頭陣的人物竟為豬八戒，首部曲《八戒》將以豬八戒在天庭作為天蓬元帥、再被貶到凡間的過程為劇情主軸，講述八戒「無憂無慮背後的忠誠與犧牲」，以八戒入為切入展開故事，相信對中外觀眾而言均為新鮮的視點。

美製《西遊記》動畫三部曲打頭陣的人物竟為豬八戒？！ (《西遊記》 劇照)

至於《西遊記》第二部曲，劇情重心將會重返孫悟空身上，但亦罕有以〈真假美猴王〉故事為主線，以六耳彌猴作為悟空的內心鏡像，見證悟空由齊天大聖蛻變成長為鬥戰勝佛的過程；第三部曲則會以哪吒作為主角，加入「削骨還父、削肉還母」的悲劇命運，在反叛與自我救贖中，以禪宗、哲學思想為切入重建哪吒「三頭六臂的戰鬥美學」。