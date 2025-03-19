三命︱杜琪峯事隔37年再拍電視劇　攜三代徒弟執導跨年代三線劇集

由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》，將於3月31日在ViuTV正式啟播，劇集由香港殿堂級導演杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，為銀河映像成立近30年以來首部拍攝的電視劇作，亦為杜琪峯自1988年於TVB完成最後劇集作品後再次拍攝電視劇。在《三命》播出前，幕後製作特輯《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》率先播出，揭秘銀河映像製作《三命》的理念、拍攝過程及三位導演在杜Sir領導下的工作。

杜琪峯自創立銀河映像以來，首次拍攝電視劇集。（視覺中國）

《三命》監製朱淑儀於製作特輯中，提到作為銀河映像的首部劇集，大家均會好奇：「究竟幾十年後嘅杜琪峯，係點樣拍電視劇呢？」表示劇集分為三段故事線，主角因為命運與機遇發展出三段人生，而每段故事則由三位導演分擔：「加上由杜Sir親自創作，所以佢畀好多空間之外，其實背後大家都好有挑戰性！」

《三命》監製朱淑儀於製作特輯中，表示外界會好奇：「究竟幾十年後嘅杜琪峯，係點樣拍電視劇呢？」（《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》節目截圖）

《三命》由杜琪峯監製，領導三代徒弟執導。（《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》節目截圖）

《三命》由杜琪峯監製，領導三代徒弟執導。（《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》節目截圖）

李子俊、張家傑及黃偉傑三位導演對談時，張家傑首先指出困難在於拍攝劇集的劇組規模、工作人員數量比電影小，黃偉傑更幽默地表示：「成個劇由頭到腳趾尾都係難嘅，三個導演合作、負責三條線，由主角零歲拍到六十歲，橫跨嘅時代其實好困難。」李子俊則提到六十年代的景象，寫實地還原具有一定困難，亦同時需要想辦法讓場景氣氛得以提升。

《三命》由黃偉傑、張家傑及李子俊（左起）一同合作執導。（《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》節目截圖）

《三命》由黃偉傑、張家傑及李子俊（左起）一同合作執導。（《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》節目截圖）

在拍攝《三命》前，李子俊、張家傑與黃偉傑曾先後參與杜琪峯不同監製執導作品，亦已成為獨當一面的導演，《三命》亦滙聚杜琪峯三代徒弟聯手執導。《三命》導演團隊中，較資深的李子俊與張家傑曾一同為杜琪峯作品《盲探》擔任第一副導演；張家傑更自2006年《黑社會以和為貴》《放．逐》開始跟隨杜Sir，參與作品包括《神探》《文雀》《奪命金》及杜琪峯目前最後執導劇情長片《三人行》；黃偉傑則於杜琪峯監製下執導《樹大招風》，憑作品贏得當年金像獎「最佳導演」獎。

李子俊曾為杜琪峯作品《盲探》擔任副導演。（《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》節目截圖）

張家傑則由《黑社會以和為貴》及《放逐》等作品開始，為杜琪峯擔任副導演。（《三命製作特輯：殊途．同歸（導演版）》節目截圖）