頭文字D︱鈴木杏短髮中性打扮盡洗甜美形象　轉戰繪畫東京開個展

曾於2005年香港賽車喜劇電影《頭文字D》飾演女主角茂木夏樹的日本女星鈴木杏，近10年幾乎絕跡於大銀幕，更不時被觀眾網民發現容貌突變，留起一頭清爽利落短髮、打扮造型亦走中性風格，與當年甜美青純的少女差異極大！上月於Netflix啟播的日劇《The Hot Spot》中，鈴木杏驚喜參演女配角色，雖然再被大量觀眾指完全無法辨認，但亦成功引起日本與香港網民的關注。

鈴木杏在2005年電影《頭文字D》中飾演拓海（周杰倫飾）女友夏樹。（電影劇照）

上月於Netflix啟播的日劇《The Hot Spot》中，鈴木杏（右一）驚喜參演女配角色。（IG圖片）

鈴木杏在劇中飾演女主角好友葉月，被大量觀眾指完全無法辨認，但亦成功引起日本與香港網民的關注。（劇照）

鈴木杏重新活躍於公眾領域後，昨日（18日）再次公布最新動向，宣布即將於4月18日在東京一家咖啡設計食廊裡舉行一連四日的畫展。鈴木杏於疫情期間發掘對繪畫的興趣，開始偶爾分享不同畫作到社交媒體中，大至畫布上的水彩作品、小至日記本上的畫稿，鈴木杏分享的作品數目隨年月遞增，甚至到最近一年來每日一幅，將社交媒體徹底洗板！

鈴木杏從疫情開始迷上繪畫。（鈴木杏IG圖片）

鈴木杏從疫情開始迷上繪畫。（鈴木杏IG圖片）

鈴木杏從疫情開始迷上繪畫。（鈴木杏IG圖片）

鈴木杏去年已於涉谷個人畫室裡小試牛刀，舉行個人畫展，而是次公開舉辦畫展，更走入公眾場域接觸大眾，亦讓她在繪畫歷程更進一步。鈴木杏繪畫素材多樣化，亦擅於在不同媒介上作畫，畫風更想像力豐富、充滿童趣！鈴木杏宣布開設展覽時，向觀眾分享指：「我希望筆下的畫，在觀眾欣賞時視野能夠超越畫作本身。」而槪念亦正好呼應鈴木杏以UFO為題材，希望帶觀眾漫遊自己的幻想世界。

鈴木杏打扮化妝後仍相當漂亮。（鈴木杏IG圖片）

鈴木杏宣布4月19日起一連四日在東京舉行畫展。（鈴木杏IG圖片）

鈴木杏的畫風相當多變。（鈴木杏IG圖片）

鈴木杏的畫風相當多變。（鈴木杏IG圖片）