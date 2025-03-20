甘迺迪遇刺案轟動全球　特朗普公開解密文件披露兇手背景細節

前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案轟動全球，當時亦出現了「轉彎子彈」的傳聞。由於甘迺迪遇刺案具有眾多疑點，同時甘迺迪亦是極受公眾歡迎與關注的總統，令他被行刺的事件不斷被改編成為影視作品，如《驚天大刺殺》（JFK）及《All the Way》，以及眾多相關的紀錄片如《JFK：The Lost Bullet》等。美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府昨日（19日）公開了一批前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案的解密文件，國家檔案館網站3月18日上載逾1100個相關檔案，涉及逾3.1萬頁。其中包括被中央情報局（CIA）標記為「絕對機密」（Top secret）的調查紀錄。

美國總統甘迺迪於1963年於德州遇刺身亡，由於疑點重重引發大量陰謀論。(Getty Images)

美國總統甘迺迪於1963年於德州遇刺身亡。（Getty Images）

在被公開解密文件中，包括「被懷疑與事件有關的中央情報局探員」的調查紀錄，部分文件被標記為「絕對機密」。不過美媒報道，這些文件似乎並未包含「可推翻調查委員會認定前海軍陸戰隊員奧斯華（Lee Harvey Oswald）單獨犯案的結論」的內容，新公佈的資訊不會改變甘迺迪遇刺案的基本事實。其他檔案還包括各種陰謀論的參考資料，指殺手奧斯維德（Lee Harvey Oswald）在1962年離開蘇聯，意圖刺殺甘迺迪。

行刺的事件不斷被改編成為影視作品，如《驚天大刺殺》（JFK）及《All the Way》，以及眾多相關的紀錄片如《JFK：The Lost Bullet》等。（電影海報）

行刺的事件不斷被改編成為影視作品，如《驚天大刺殺》（JFK）及《All the Way》，以及眾多相關的紀錄片如《JFK：The Lost Bullet》等。（紀錄片海報）

1963年11月22日，美國第35任總統甘迺迪在得州達拉斯遇刺身亡。由於兇手證人接二連三離奇死亡而被外界稱為美國第一懸案。另外，路透社報導稱，司法部公開的這些檔可能說明中情局對奧斯維德的瞭解比之前披露的要多。奧斯維德在刺殺甘迺迪前，曾造訪墨西哥城，其間訪問蘇聯大使館，中情局對此事瞭解多少，外界仍存疑問。