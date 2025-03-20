破地獄︱韋羅莎為金像紅氈減肥　阿杰談鄭中基近況：返嚟瘦咗好多

香港史上最賣座電影《破．地獄》早前宣布推出加長版，鐵定於4月4日清明節上映，新版本將會加入原上映版被刪剪的劇情角色，岑珈其與谷德昭飾演的角色將首度曝光！《破．地獄》女主演團隊今日（20日）出席惜食堂義工活動，衛詩雅、周家怡、韋羅莎、劉若寶及「阿杰」周芷慧代表劇組出席，與惜食堂一眾服務對象親身接觸、並參與派飯派米等義工服務。

《破．地獄》女主演團隊衛詩雅、劉若寶、周家怡、「阿杰」周芷慧與韋羅莎（右起）一同出席惜食堂義工活動。（葉志明 攝）

《破．地獄》女主演團隊到惜食堂做義工，過程非常享受亦玩得開心。（葉志明 攝）

《破．地獄》女主演團隊到惜食堂做義工，過程非常享受亦玩得開心。（葉志明 攝）

韋羅莎、劉若寶與「阿杰」周芷慧於活動上接受傳媒訪問時，憑《破．地獄》提名金像獎「最佳女配角」的韋羅莎笑言正在尋找紅地氈戰衣：「減緊肥、我仲減緊肥嘅！（上次減得很成功！）又恢復返少少，所以依家要繼續努力，只係吸空氣唔食嘢！」韋羅莎表示未知行紅地氈的具體安排，笑言女兒未有興趣一同出席，或許留待下一次再一同於紅地氈亮相。

韋羅莎、劉若寶及「阿杰」周芷慧受訪期間，Rosa表示正為金像獎紅地氈尋找戰衣及減肥。（葉志明 攝）

新一季《全民造星》現正籌備中，「阿杰」周芷慧分享指同為機動兵工廠的Wade陸維德打算參加，並努力練歌練舞：「我同佢講都冇嘢輸啦，咪去試下囉。我問佢唱歌跳舞得唔得，佢話Ok啦，我話唔緊要啦你靠樣、靠高度啦，應該Ok喇！」劉若寶表示身邊有男模特兒參加，亦贊同阿杰的說法：「心臟要好強大，要頂得住導師、其他隊員畀你嘅意見，自己做定心理準備。」韋羅莎作為上屆導師之一，亦大方送貼士予一眾新一屆參加者：「你哋都講到心臟要好強大，要準備好、夠開放接受意見，唔好死守自己相信的一套、因為未必係最好，入得嚟就要其他人睇你、提點你，接納意見批評提點，最緊要享受過程！」

韋羅莎作為上屆造星導師之一，為《造星6》參加者送上貼士；劉若寶與「阿杰」周芷慧亦分享身邊有朋友參加造星。（葉志明 攝）

早前鄭中基返港公開亮相，阿杰作為旗下機動電視台重要一員，亦回應「大佬」鄭中基戒酒返港後的近況：「佢戒酒返嚟之後瘦咗好多，有繼續食返嘢，健康、情緒好咗好多！佢都會久唔久返公司，同我哋傾下公司拍攝嘅影片內容等等。」至於鄭中基與太太余思敏婚變傳聞，阿杰亦表示有作關心：「因為我哋都唔係好知道發生咩事，佢返嚟就關心佢狀況如何，佢私事好少同我哋講，自己處理好心情再返嚟，好少喺我哋面前有負面情緒。同埋佢近排作緊歌，期待緊佢嘅新作品。」

「阿杰」周芷慧作為鄭中基旗下機動電視台的重要一員，分享「大佬」鄭中基戒酒返港後的近況。（葉志明 攝）

阿杰表示鄭中基返港後消瘦不少。（ig@rtv_runningteam)