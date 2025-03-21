白雪公主｜迪士尼轉陣力谷「邪惡皇后」姬嘉鐸 小朋友爭扮小皇后
撰文：許育民
出版：更新：
迪士尼《白雪公主》（Snow White）於本周四（20/3）上映，電影在美國舉行了首映禮，網上紛紛大讚《白雪公主》是近年最好的真人電影，其中擔演「邪惡皇后」姬嘉鐸(Gal Gadot) ，更將女主角「白雪公主」麗素莎嘉娜(Rachel Zegler) 比下去，而一幕幕經典名場面真人化，更叫人看得津津樂道，滿有兒時回憶。
提起《白雪公主》，又怎能不提邪惡皇后呢？在真人版《白雪公主》，就由女神姬嘉鐸（Gal Gadot）演繹這反派中的經典！姬嘉鐸：「實在有點緊張，因為演的角色太經典，更是由我親自講出對白『魔鏡魔鏡，誰是世上最美的人？』」確實，今次絕對是她一改戲路，鮮有演反派之作。
姬嘉鐸因參演 2009年飛車動作片《狂野時速4》而嶄露頭角，不過讓她真正走紅的，當然是「神奇女俠」一角。繼《蝙蝠俠對超人：正義曙光》首度現身後，姬嘉鐸再主演角色個人電影《神奇女俠》，從此成為超級英雄中的代表人物。其後在《紅色通輯令》、《尼羅河謀殺案》，她都以勇敢機智的形象示人，正氣凜然。因此來到《白雪公主》，觀眾將會欣賞到前所未見的邪惡版姬嘉鐸，究竟她會如何演繹具霸氣又充滿神秘感的邪惡皇后？實在令人期待！
而迪士尼都早已轉陣，將宣傳重點落到「邪惡皇后」上。早前姬嘉鐸（Gal Gadot）便去到加州迪士尼樂園，在樂園遊玩並和迪士尼反派角色的表演者開心自拍，當然亦不少得與米奇、米妮合照。其中最一反常態，是向來鼓勵小朋友扮善良「白雪公主」的風氣，來個徹底改變，姬嘉鐸改與一眾打扮成「邪惡女王」的小粉絲合照，場面都相當可愛。