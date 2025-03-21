林青霞舊愛相隔24年再度主演台劇　自爆72歲息影真相打破宿命

Netflix台灣劇集《忘了我記得》由劉若英編劇執導，謝盈萱與秦漢主演，霍建華友情客串，劇情圍繞成長、遺忘與陪伴的溫暖故事。現年78歲的一代台灣傳奇影星秦漢，破例事隔24年再度主演台劇，更將於串流平台上啟播，讓數代影迷期待不已，他與謝盈萱在劇中首度合作飾演父女，大讚盈萱是一個很棒又很努力演員：「從第一次見到她，一直到拍完戲都沒有什麼不同，她一以貫之，一直那麼落落大方、表裏一致，對我這個老爸也很照顧，和她相處很溫暖自然」。

現年78歲的一代台灣傳奇影星秦漢，破例事隔24年再度主演台劇，更將於串流平台上啟播。（視覺中國）

秦漢年輕時好靚仔。（網上圖片）

秦漢從2001年拍完《才子佳人乾隆皇》後，事隔24年再度主演台劇，談到演戲路途時秦漢坦言一直持續在拍戲，因為遇到疫情才被暫停：「那年我72歲，年輕時算過一次命，說我拍戲到72歲就結束了，我心想還真準，剛好發生了這麼個世界級的大事件，沒想到這次導演找我拍戲豈不是破了算命先生的預言？這回也是我這麼多年後第一次回台灣拍戲，和許多年輕有活力、努力工作的年輕人一起工作，感覺挺好，也很愉快，非常謝謝他們的照顧。」

秦漢透露曾有算命先生預言他將於72歲退出影壇，然而《忘了我記得》卻為打破命定的作品。（《忘了我記得》劇集劇照）

秦漢曾與導演劉若英合作拍攝《南京1937》，甫一收到劉若英邀約，還未看劇本便答應演出，亦分享指劉若英為人說話不多，但勝在誠懇：「當導演是很辛苦的工作，有天她居然煮了好幾鍋大滷麵，全劇組大概7、80人左右，我都不曉得她哪來那麼多力氣精神。」劉若英則笑言：「我可是進得了廚房，出得了廳堂的女人。」

秦漢於《忘了我記得》中與謝盈萱合作飾演父女。（《忘了我記得》劇集劇照）

《忘了我記得》日前釋出先導海報，秦漢與謝盈萱「父女檔」並肩走在街頭，相處輕鬆自在。謝盈萱稱讚秦漢非常專業，也是很容易讓人入戲的前輩：「跟他對戲常常講著講著就哭了，有些甚至是不需要哭的場次我也在哭，他真的有能力讓演員相信，他就是一個父親。」