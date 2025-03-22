劇場版忍者亂太郎｜原班人馬配音陣容　事隔13年回歸限定獻聲

超人氣經典動畫《忍者亂太郎》系列，睽違多年的劇場版電影《劇場版忍者亂太郎 毒菇忍者隊最強之軍師》，將於4月17日復活節檔期獻映。 今次電影集結了卡通片香港版的經典配音陣容，當中更有已退休的元祖級配音成員，特別為了《忍者亂太郎》系列事隔13年的劇場版電影回歸限定獻聲，相信觀眾聽到他們熟悉的聲音，定必倍感親切，童年回憶立刻湧現！

《劇場版忍者亂太郎 毒菇忍者隊最強之軍師》，將於4月17日復活節檔期獻映。（電影海報）

在最新公開的粵語版預告片之中，講述因為土井老師的神秘失蹤，亂太郎、小丸、新丁和忍蛋們必須團結一致去追查下落，因而掀起連番激戰。一班忍蛋繼續發揮半桶水忍術，過程惹笑刺激，與土井老師之間的羈絆也叫人動容。

小丸與天鬼密謀對策。（《劇場版忍者亂太郎》劇照）

（《劇場版忍者亂太郎》劇照）

（《劇場版忍者亂太郎》劇照）

《忍者亂太郎》自90年代播放至今，是家喻戶曉的經典卡通作品，更是陪伴許多人長大的童年回憶。《劇場版忍者亂太郎 毒菇忍者隊最強之軍師》，講到土井老師接受日落黃昏城忍者諸泉尊奈門的挑戰後下落不明，忍術學校的山田老師和六年級生們隨即展開全面搜索。局勢正陷入混亂，六年級生奉命調查毒菇城正在策劃的某種陰謀，但在行動之中，遭毒菇的軍師——「天鬼」突然現身攔截……令人震驚的是，天鬼的樣貌竟與土井老師長得一模一樣？ 土井老師神秘失蹤，「天鬼」究竟是何方神聖？