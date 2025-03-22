混沌少年時︱揭秘一鏡到底5大製作秘聞　第二集結尾竟冇剪走穿崩?

Netflix最新迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）早前於三月中啟播，第一季四集劇情均以「一鏡到底」形式拍攝，盡顯劇組製作功架實力，旋即於出品地英國及全球觀眾之間引起話題。電影史上不乏以「一鏡到底」形式拍攝的大師之作，由希治閣（Alfred Hitchcock）於1948年上映的經典名作《奪魄索》（Rope）到2015年奧斯卡最佳電影《飛鳥俠》（Birdman）均為同類製作手法的表表者。

Netflix最新迷你影集《混沌少年時》早前於三月中啟播，第一季四集劇情均以「一鏡到底」形式拍攝，盡顯劇組製作功架實力，旋即於出品地英國及全球觀眾之間引起話題。（《混沌少年時》電影劇照）

《混沌少年時》於Netflix啟播後，不論製作規模、在一鏡到底下的敘事與運鏡技巧均引起觀眾討論，不少觀眾均好奇劇集背後的製作方法與秘密！以下為大家揭秘《混沌少年時》五個幕後製作秘密，究竟劇組如何完成這項艱辛的創舉？

以下為大家揭秘《混沌少年時》五個幕後製作秘密，究竟劇組如何完成這項艱辛的創舉？（《混沌少年時》劇集劇照）

每日只能拍攝兩Take

據《混沌少年時》劇組透露，第一季每集拍攝約須時超過一星期，每日拍攝僅能於上下午各拍攝一次，其餘時間均用作重置場景。男主角Stephen Graham表示其中一周拍攝期間，導演Philip Barantini在星期三突然有新靈感，令劇組僅能在星期四五內完成，然而星期四卻吹起大風；星期五風勢轉弱，但無人機卻搖晃不定、最後更在拍攝期間墜下！雖然劇組有後備方案，但劇組最後上下一心，用星期五下午的最後機會，完成導演的靈感，成為第二集結尾的成果。

由於一鏡到底拍攝須時，《混沌少年時》每集花超過一星期拍攝，每日只能在上下午拍攝一次，其餘時間均用作還原場景。（《混沌少年時》劇集劇照）

第一集由實景無痕轉入廠景

《混沌少年時》一鏡到底的拍攝槪念，讓劇組需要為場景設計做大量資料搜集與計劃，前期製作不斷在地圖上繪畫拍攝路徑，考慮鏡頭及場面調度的可能性。其中，第一集劇情中，從警署入屋搜捕、到警署內進行各項偵查手續，在一鏡到底的情況下，算是極宏大的場景轉換。其中警署場景需要在廠景內進行，未能於實地取景，劇組於是在錄影廠附近三個街區內尋找合適的房屋進行，最後亦成功以首集的獨立小屋實地最景，完成入屋搜捕至轉送警署的橋段。

第一集搜捕的房屋為實景拍攝。（《混沌少年時》劇集劇照）

第一集搜捕的房屋為實景拍攝。（《混沌少年時》劇集劇照）

第一集到警署時則移至錄影廠內拍攝。（《混沌少年時》劇集劇照）

第二集結尾有穿崩？

《混沌少年時》劇情第二集，劇組利用無人機在結尾部份拍攝一段驚人的「升空著陸」場面，最後畫面停在Stephen Graham身邊。導演表示在攝影機起飛前，攝影師一邊拍攝着Ashley Walters飾演的探長，一邊用鈎將攝影機掛到無人機上，然後在攝影機起飛後，馬上駕駛小貨車到最後場景，與另外兩位工作人員在無人機降落時一同接住攝影機、甩去連接的鈎，然後提着攝影機走向Graham，以他的面部表情作結。

為達成無人機「升空著陸」拍攝，劇組需要秒速精準完成過程，導演Philip Barantini亦透露原來畫面中有「穿崩」位置：「如果大家重新看一次，會看到攝影師駕駛的小貨車駛入停車場，非常接近無人機著陸的位置，是完成鏡頭無可避免的穿崩地方！」未知觀眾又有否留意得到？

第二集的穿崩位置，大家留意到嗎？（《混沌少年時》劇集劇照）

小主角Owen Cooper首次拍戲

在《混沌少年時》裡飾演小主角的童星Owen Cooper，在劇情中飾演被控謀殺女同學的13歲少年。原來劇集為Owen Cooper首次參與拍攝的作品，能夠在首次演出交上震撼而具說服力的演技，更要配合劇組難度驚人的一鏡到底拍攝，實在非常不容易！

童星Owen Cooper首次參演任何影視作品。（《混沌少年時》劇集劇照）

第三集Owen幾乎拍到失聲

在《混沌少年時》第三集劇情中，童星Owen Cooper飾演的Jamie Miller需要面對兒童心理學家，更上演一場歇斯底里的大叫！導演Philip Barantini透露劇集開鏡後首先第三集，亦花超過一星期時間拍攝，讓Owen在連日拍攝下，聲線幾乎受損！Owen亦表示連日拍攝令他不斷咳嗽，笑言聲音聽起來像「30年資深煙民」一樣，但導演反而選用Owen不斷咳嗽的版本，認為該版本的演繹最真人及讓人喜歡。

Owen Cooper在拍攝見兒童心理學家的場景中，連日拍攝下拍到幾乎失聲。（《混沌少年時》劇集劇照）

Owen Cooper在拍攝見兒童心理學家的場景中，連日拍攝下拍到幾乎失聲。（《混沌少年時》劇集劇照）