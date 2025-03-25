鬥戲影業︱取材荷里活荒誕真人真事　馬田史高西斯都肯真人客串

美國串流平台Apple TV+最新原創劇集《鬥戲影業》（The Studio）即將啟播，劇集由荷里活喜劇巨匠Seth Rogen自編自導自演，劇情圍繞荷里活影業幕後故事，指示不少荒誕內幕。《鬥戲影業》為了呈現荷里活幕後的擬真情況，邀請不少Olivia Wilde、Ron Howard等巨星與著名導演客串演出，首集更有電影大師馬田史高西斯（Martin Scorsese）登場，劇情中馬田史高西斯向Seth Rogen飾演的電影公司高層推銷新作槪念，讓大家驚覺原來大師要開戲亦一樣不容易！

《鬥戲影業》由Seth Rogen（前右）自編自導自演，劇情圍繞荷里活片廠的幕後製作。（《鬥戲影業》劇集劇照）

《鬥戲影業》為了呈現荷里活幕後的擬真情況，邀請不少巨星與著名導演客串演出，包括著名女演員Olivia Wilde。（《鬥戲影業》劇集劇照）

《鬥戲影業》為了呈現荷里活幕後的擬真情況，邀請不少巨星與著名導演客串演出，包括著名導演Ron Howard。（《鬥戲影業》劇集劇照）

據外媒報道，日前Seth Roger接受訪問期間，分享到請馬田史高西斯客串的趣事，他笑指：「馬田史高西斯客串時曾表示『你們這部劇集粗口也太多了吧！』當時我心想，我們不就是跟你學回來的嗎？老實說，馬田的電影才應該是影史上最多粗口的電影吧！」至於安排大師馬田史高西斯向自己推銷的橋段，Seth Roger亦笑言：「我好享受這種掌權的角色，導演又必須來向我推銷！」

電影大師馬田史高西斯客串《鬥戲影業》，更笑言劇集粗口極多！（《鬥戲影業》劇集劇照）

《鬥戲影業》拍攝時，Seth Roger在馬田史高西斯面前，也安份得像一個受教的學生。（《鬥戲影業》劇集劇照）

為了在《鬥戲影業》中呈現荷里活的真實面貌，Seth Roger開拍前訪問過許多電影公司的高層，揚言：「劇休內容幾乎全部都是真人真事！」續指：「我們搜集許多第一手內幕資訊，內容都被我們搬進劇本中，例如其實電影公司高層們一直很渴望自己的名字能夠在頒獎禮上被得獎者在感言中提及！」