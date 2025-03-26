《南洋十大邪術》上映30周年　陳雅倫上演隔空床戲表情意識極大膽

香港電影昔日百花齊放，於九十年代曾一度為三級片盛行的時期，當時不僅頗受觀眾歡迎、票房成績不俗，而且創作人想像力亦非常豐富，將不同題材融入情色元素，其中上映剛滿30周年的經典情色電影《南洋十大邪術》正是類型典範。由錢文錡於1995年執導作品《南洋十大邪術》，由三級片性感女神陳雅倫主演，當時年僅29歲的陳雅倫不論容貌與身材均為巔峰，在《危情》放膽一脫全裸成名後，再接拍題材更異想天開的《南洋十大邪術》，成為情色與邪典電影的經典作品。

陳雅倫為一代三級片性感女神！（陳雅倫IG圖片）

陳雅倫為一代三級片性感女神！（陳雅倫IG圖片）

在90年代港產情色片盛行之際，陳雅倫於《危情》放手一脫全裸演出，成功拍出代表作。（影片截圖）

王敏德與陳雅倫在1993年上映的三級片《危情》中有大量床上戲。（電影劇照）

陳雅倫在《危情》豁出去演，開場未幾就有全裸沖涼畫面。（影片截圖）

《南洋十大邪術》以傳說中盛行於東南亞各國的降頭術、蠱術為主題，劇情卻融入不少情色元素，除了徐錦江於降頭大戰橋段中「變成X樣」的爆笑造型成為迷因以外，觀眾最深刻的一定是陳雅倫妖冶豔麗的身姿！在劇情初段，陳雅倫與飾演丈夫的陳國邦，上演一段在降頭術騷擾下未能完成的床戲，陳雅倫以一身白色性感內衣上陣，展示身材曲線之餘，在鏡頭前風情萬種地扭曲身驅，相信觀眾亦如暗中偷窺的降頭師乃蜜（吳毅將 飾）一樣血脈沸騰！

陳雅倫當年非常妖冶美豔，身穿白色性感內衣引誘陳國邦的開場橋段，令人血脈沸騰！（《南洋十大邪術》電影截圖）

陳雅倫當年非常妖冶美豔，身穿白色性感內衣引誘陳國邦的開場橋段，令人血脈沸騰！（《南洋十大邪術》電影截圖）

陳雅倫當年非常妖冶美豔，身穿白色性感內衣引誘陳國邦的開場橋段，令人血脈沸騰！（《南洋十大邪術》電影截圖）

《南洋十大邪術》中段雖然陳雅倫並未有很重戲份，然而劇情高潮及意識尺度最大的豔情場面，卻由陳雅倫單人上演。劇情中，乃蜜練成絕招半鬼降，能夠如「隱形人」一樣隔空行事，透過靈魂出竅的技法殺死阿邦（陳國邦 飾）後，便將阿美（陳雅倫 飾）變成自己的洩慾對象，當時陳雅倫單人上演床戲，畫面意識尺度極為大膽，與空氣「隔空」歡好的畫面雖然要靠觀眾自行「腦補」，但陳雅倫的陶醉投入的表情，已足以讓男觀眾全程代入，可謂陳雅倫入行以來最大膽演出！

陳雅倫單人上演床戲，畫面意識尺度極為大膽，但與空氣「隔空」歡好的畫面雖然要靠觀眾自行「腦補」！（《南洋十大邪術》電影截圖）

陳雅倫單人上演床戲，畫面意識尺度極為大膽，但與空氣「隔空」歡好的畫面雖然要靠觀眾自行「腦補」！（《南洋十大邪術》電影截圖）

陳雅倫單人上演床戲，畫面意識尺度極為大膽，但與空氣「隔空」歡好的畫面雖然要靠觀眾自行「腦補」！（《南洋十大邪術》電影截圖）

陳雅倫單人上演床戲，畫面意識尺度極為大膽，但與空氣「隔空」歡好的畫面雖然要靠觀眾自行「腦補」！（《南洋十大邪術》電影截圖）

陳雅倫單人上演床戲，畫面意識尺度極為大膽，但與空氣「隔空」歡好的畫面雖然要靠觀眾自行「腦補」！（《南洋十大邪術》電影截圖）

陳雅倫單人上演床戲，畫面意識尺度極為大膽，但與空氣「隔空」歡好的畫面雖然要靠觀眾自行「腦補」！（《南洋十大邪術》電影截圖）