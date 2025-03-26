白雪公主｜網民上IMDb創最低評分紀錄　北美票房登最差真人版電影

迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White），自製作以來已飽受爭議，而最大非議是找來拉丁裔的麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）飾演白雪公主，而理應心腸歹毒的皇后，就變成公認是女神級別的姬嘉鐸（Gal Gadot），原以為可以淡化傷害力，結果變成另一反響。電影在全球上畫後，終見真章，結果聲討之力持續，最新戰場去到IMDb的評分網。

美國女星Rachel Zegler飾演白雪公主，一直廣受爭議。（《白雪公主》劇照）

迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）（電影宣傳海報）

其實IMDb早料及《白雪公主》上畫後會掀起一輪毒舌評分潮，所以在電影首映後，刻意隱藏了這部電影的評分功能，但藏得一時藏唔到一世，一重新開放評分，《白雪公主》已去到接近歷史新低的 2.3分，比起同樣是真人版電影，保持了16年最低紀錄，《七龍硃︰全新進化》（Dragonball Evolution）的2.5分仲要低。

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最新在IＭDb的評分只有1.7分。（網頁截圖）

事實上，2.3分只是一個起步，當為《白雪公主》打分成為一個熱話，大家都蜂擁而至湊熱鬧，連日來都被人刻意評上1分，拉低其最終得分。而且走勢之急快過美股，星期一才跌破2分大關，今日又再創新低，已去到1.7分，相信熱潮未止下，分數將低處未見低。

「白雪公主母女」姬嘉鐸與Rachel Zegler負責在奧斯卡頒獎，Rachel的步姿都惹熱議。（直播截圖）

而IMDb亦會公開不同地區的評分狀況，雖然各地的網民都集中給予1分，但當美國、加拿大、英國等地，給予1分的網民都是佔83至86%之際，來自印度的網民就有93.9%給予這神聖的1分，網民則笑指向來擅拍歌舞片的Bollywood，的確最有資格為一部歌舞片評分。

來自印度的網民反應最激，有93.9%人次給予這神聖的1分。（網頁截圖）

除了評分，《白雪公主》的票房表現都備受關注，以上周周末開畫情況看，北美地區只錄得約 4300 萬美元（約3億3400萬港元），雖然在冇對手下，美其名奪下本周票房冠軍，但數字就比 2019 年的真人版《小飛象》（Dumbo），創下的4500 萬美元（約3億4900萬港元）還要低，亦正式登上迪士尼真人化電影之中，開畫最差紀錄。

由添布頓（Tim Burton）執導的《小飛象》（Dumbo），當日上畫都反應一般。（劇照）

而海外表現同樣不濟，《白雪公主》在海外首周亦只錄得 4430 萬美元（約3億4400萬港元），即全球首周末票房未達1億美元，只有 8700 萬美元（約6億7600萬港元）。對於該片花近2億美元製作，以票房至少要達3倍才回本的業內計算數而言，要回本真的遙遙無期。