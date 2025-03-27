出走的決心｜揭示中國女性的犧牲　用真誠拍出生活困境叫好叫座

中國電影《出走的決心》，由第69屆柏林影展最佳女演員銀熊獎得主詠梅主演，根據一名50歲阿姨自駕遊的真人故事改編，一部完全以女性角度出發，鼓勵女性勇敢打破家庭生活束縛，為自己人生作出最佳選擇的電影。於國內公映以來，除獲得過億票房實績外，豆瓣評分更高達8.8分，成為2024年評分最高華語電影第2位。

中國有幾多婦女，一生人為子女犧牲了自由，再為孫兒犧牲了興趣。（《出走的決心》劇照）

故事講李紅（詠梅 飾）一直過著「被讓位」的人生，曾經的她憧憬考上大學見識更廣闊的天地，卻不想到父親讓她儘早工作照顧全家。李紅操勞半生，掙扎於家庭與生活的瑣碎之中。如今的她人到中年，再度期盼能尋求以其他方法過日子時，卻被老公一句句「好好的日子不好好過，你就是不明事理」「誰家老娘們兒不煮飯啊，你比人多幹了啥」指責謾罵，因而患上了中度憂鬱。當自己的世界變成灰色，李紅決心不再等待，駕車出走活出屬於自己的人生，「這次誰都別攔著我」 。

電影由第69屆柏林影展最佳女演員，銀熊獎得主詠梅主演，故事根據一名50歲阿姨自駕遊的真人故事改編。（《出走的決心》劇照）

女主角李紅看似小人物的故事，恰恰最能感動觀眾與之產生共鳴。尹麗川導演希望透過電影以獨特視覺揭示女性於生活上所面臨的困境，反映了國內普遍女性皆有可能為父母犧牲了學業；為家庭犧牲了事業；為生活犧牲了愛情；為子女犧牲了自由；為孫兒犧牲了興趣。李紅經歷了以上一切狀況，感覺孤單及壓抑，更得到了抑鬱症。一日偶遇到自駕遊車隊，重燃了埋藏在她心底裡多年雲遊四海的夢想。電影更帶出了年齡、性別並不能夠限制夢想，只要下定決心，必定能夠排除萬難，夢想成真。