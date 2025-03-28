異形之父H.R.Giger首個香港個展　風格偏鋒以骷髏蛇骨蛆蟲製道具

荷里活經典科幻驚慄系列《異形》（Alien）去年推出第七部續作《異形：羅穆盧斯）（Alien：Romuslus），《異形》首部曲於1979年上映，當年尚未成為大師的列尼史葛，開創性地製作外星生物異形，並起用風格偏鋒的瑞士藝術家H.R. Giger的設計，製作成外觀極具衝擊性的異形，成就46年來的科幻經典！



《異形》成為科幻電影經典，背後設計異形的H.R. Giger實在是一大功臣。（《異形》電影劇照）

瑞士藝術家H.R. Giger是《異形》背後的最重要主創人物之一，異形的外觀亦由他一手打造。（IMDB）

近日「H.R. Giger Hong Kong」展覽於灣仔日街WOAW GALLERY舉行，為香港首個H.R. Giger個人作品展覽，展出超過20年展品，最具代表性的展品包括Giger為胎死腹中的電影《沙丘》（Dune）所設計「哈肯能椅」、曾短暫於日本東京開設的「Giger Bar」的門板，以及酒吧內的完整環境設計圖。展覽同時展出多件H.R. Giger的雕塑作品，不少設計均令人聯想到《異形》的特色，熱愛暗黑美學、前瞻藝術風格與《異形》《沙丘》等科幻作品的觀眾，必定要把握機會朝聖！

異形之父H.R. Giger香港首次個人作品展現正舉行。（莫匡堯 攝）

H.R. Giger為《沙丘》電影設計的「哈肯能椅」為是次展覽焦點作品之一。（莫匡堯 攝）

H.R. Giger為《沙丘》電影設計的「哈肯能椅」為是次展覽焦點作品之一。（莫匡堯 攝）

H.R. Giger為《沙丘》電影設計的「哈肯能椅」為是次展覽焦點作品之一。（莫匡堯 攝）

H.R. Giger為《沙丘》電影設計的「哈肯能椅」為是次展覽焦點作品之一。（莫匡堯 攝）

H.R. Giger為《沙丘》電影設計的「哈肯能椅」為是次展覽焦點作品之一。（莫匡堯 攝）

H.R. Giger為《沙丘》電影設計的「哈肯能椅」為是次展覽焦點作品之一。（莫匡堯 攝）

H.R. Giger為《沙丘》電影設計的「哈肯能椅」為是次展覽焦點作品之一。（莫匡堯 攝）

展覽中不少H.R. Giger的雕塑作品均「異形味」十足！（莫匡堯 攝）

展覽中不少H.R. Giger的雕塑作品均「異形味」十足！（莫匡堯 攝）

展覽中不少H.R. Giger的雕塑作品均「異形味」十足！（莫匡堯 攝）

展覽中不少H.R. Giger的雕塑作品均「異形味」十足！（莫匡堯 攝）

展覽中不少H.R. Giger的雕塑作品均「異形味」十足！（莫匡堯 攝）

展覽中不少H.R. Giger的雕塑作品均「異形味」十足！（莫匡堯 攝）

展覽中不少H.R. Giger的雕塑作品均「異形味」十足！（莫匡堯 攝）

展品亦包括由H.R. Giger為日本東京短暫開設的「Giger Bar」所設計的大門！（莫匡堯 攝）

展品亦包括由H.R. Giger為日本東京短暫開設的「Giger Bar」所設計內觀設計圖！（莫匡堯 攝）

展品包括由H.R. Giger設計的海報！（莫匡堯 攝）

展品包括由H.R. Giger設計的立體金屬海報！（莫匡堯 攝）

另一張由H.R. Giger設計的哈肯能椅！（莫匡堯 攝）

展覽亦播放H.R. Giger的影片！（莫匡堯 攝）

展品包括由H.R. Giger設計的海報！（莫匡堯 攝）

現場亦展出H.R. Giger的作品集！（莫匡堯 攝）

現場亦展出H.R. Giger的作品集！（莫匡堯 攝）

H.R. Giger展覽的周邊產品。（莫匡堯 攝）

H.R. Giger香港首次個人作品展覽海報。（莫匡堯 攝）

《異形》的視覺設計師H.R. Giger，生於1940年的瑞士，年輕時於蘇黎世修讀建築與工業設計，畢業後Giger的作品被海報出版社出版，首次被受注視，同時亦成為一為雕塑家兼畫家。在參與《異形》的視覺設計前，Giger曾於1975年受導演Alejandro Jodorowsky邀請，加入《Dune》的製作團隊，並設計劇情中哈肯能家族的星球元素，雖然電影最後遭中斷製作、未能面世，到多年後才由大衞連治（David Lynch）拍攝，但許多Giger的槪念畫卻得以廣傳，更一定程度上對《異形》的製作帶來影響。

H.R. Giger曾經為一部在製作過程中流產的《Dune》設計哈肯能家族星球的槪念。（IMDB）

H.R. Giger的繪畫及雕塑風格被稱為「生物力學」，在當時的超現實藝術風潮中亦算是偏鋒藝術家，他的畫作裡帶有生命、死亡命題，兼且隱含大量性元素。其中的畫作《Necronom IV》啟發了列尼史葛的異形，亦因此邀請他成為視覺設計師團隊之一，更因此贏得1980年奧斯卡「最佳視覺效果」獎項。Giger除了設計異形的各個形態外，亦負責設計異星場景裡的飛船及飛船內的巨型外星生物遺駭。

H.R. Giger（右三）憑《異形》奪得1980年的奧斯卡「最佳視覺效果」獎。（IMDB）

H.R. Giger的畫作《Necronom IV》啟發了列尼史葛的《異形》。（網上圖片）

《異形》裡的外星生物形態，基本上與H.R. Giger的畫作非常接近。（《異形》電影劇照）

《異形》裡的異星飛船外型，亦出自H.R. Giger之手。（《異形》電影劇照）

異星飛船裡的異形遺駭，亦是由H.R. Giger製作的雕塑。（《異形》電影花絮照）

異形遺駭的設計在電影裡非常震撼！（《異形》電影劇照）

異形設計傳聞

H.R. Giger雖然作為「異形之父」，然而曾有傳因為藝術風格隱含大量性元素，因此引起投資電影的霍士公司高層不滿，並一度將Giger從劇組裡開除，但在導演列尼史葛的強烈不滿與爭取下，Giger才能夠重返劇組。更傳聞指，Giger設計《異形》電影的Xenomorph時，頭部原本採用透明設計，亦運用到蛇骨、人類頭骷髏作為材料，更在透明的頭殼下灌滿蛆蟲，認真破格兼得人驚！

異形的頭部設計堪稱科幻電影的經典。（《異形》電影劇照）

異形的頭部裝置道具，由H.R. Giger（中）一手打造，列尼史葛（右二）亦在製在現場。（IMDB）

投資《異形》的電影公司霍士曾一度開除H.R. Giger，但在列尼史葛的爭取及不滿下才能繼續製作。（IMDB）

H.R. Giger一手打造《異形》各個經典場面，每件道具均非常精美。（IMDB）

H.R. Giger一手打造《異形》各個經典場面，每件道具均非常精美。（IMDB）

在成熟版異形的偏鋒設計外，有傳在《異形》上映時，有評論指出不少男性觀眾對抱面體的形態與繁殖感到反感，認為外觀設計與意念均極具性意味，其中從角色Kane口部深入到食道的管道，更似有從口部強暴男性的意味，當時亦造成一定程度的爭議。

《異形》上映時不少男性觀眾對抱面體的形態與繁殖感到反感，認為似有從口部強暴男性的意味，當時亦造成一定程度的爭議。（《異形》電影劇照）

H.R. Giger瘋狂傳聞

在《異形》的製作以外，H.R. Giger亦有許多令人匪夷所思的傳聞。有指Giger從小受到惡夢困擾，由於作為藥劑師的父親認為從事藝術沒有前途，於是送贈一個人類頭骨骷髏予尚為孩童的Giger，鼓勵他子承父業成為藥劑師。Giger自此對於人類頭骨充滿幻想與沉迷，曾與Giger交往的女演員Li Tobler，於1975年自殺，有傳Giger將她的頭骨收藏於家中，據指他更曾向《異形》元祖女主角Sigourney Weaver透露收藏前女友頭骨的事。

H.R. Giger一手負責設計、處理《異形》的場景及道具。（IMDB）

H.R. Giger一手負責設計、處理《異形》的場景及道具。（IMDB）

H.R. Giger的傳聞亦不絕於此，有指他在前女友Li Tobler自殺後，深受惡夢與擾人的幻覺所纏擾，有傳《異形》的編劇Dan O'Bannon第一次與Giger在巴黎的酒店會面時，Giger曾向他提供鴉片，表示自己因為害怕自己的幻覺，深受困擾所以吸食鴉片！