三命︱蘇家樂片場被杜琪峯霸氣震懾：完全郁唔到唔知講咩好

由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》，將於3月31日在ViuTV正式啟播，劇集由香港殿堂級導演杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，為銀河映像成立近30年以來首部拍攝的電視劇作。《三命》劇集昨日（27日）舉行首播記者會，監製導演攜同蘇家樂、陳國邦、陳佩思、周秀娜、林愷鈴、伍詠詩、徐浩昌、胡子彤及阿Dee何啟華等一眾演員出席，分享這部製作經年的劇本拍攝，以及一同在影院中欣賞《三命》首集內容。

劇集《三命》由杜琪峯出品兼監製，同為監製的游乃海及朱淑儀與導演張家傑及黃偉傑出席記者會。（梁碧玲 攝）

《三命》男主角蘇家樂（中）與陳國邦亦有出席記者會。（梁碧玲 攝）

《三命》主演蘇家樂、陳國邦與周秀娜於記者會上接受訪問，蘇家樂自言多年來為銀河映像的影迷：「我梗係有睇杜Sir嘅戲啦！好鍾意㗎！」更表示與杜琪峯於片場見面時，仿如被震懾的感覺：「有一種面對霸王好霸氣嘅感覺！完全郁唔到、唔知講咩好！到好耐之後先可以同杜Sir正正常常講嘢，真係好緊張！」

陳國邦與蘇家樂於《三命》裡均飾演駱澤信一角，二人一同接受訪問。（梁碧玲 攝）

蘇家樂表示首次與杜琪峯見面，被杜Sir的霸氣震懾。（梁碧玲 攝）

杜琪峯一向霸氣十足，猶其眼神極具氣勢。（視覺中國）

周秀娜、陳國邦及蘇家樂一同接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

談到《三命》劇情，陳國邦與周秀娜在劇集中上演「車震」親密橋段，被問到拍攝時的感覺，娜姐表示最大難度在於空間狹窄：「攝影師為咗拍我哋兩個人，縮喺後座好辛苦，又唔可以喺倒後鏡穿崩！」陳國邦則表示彼此作為經驗豐富的演員，絲毫未感尷尬。