三命︱蘇家樂片場被杜琪峯霸氣震懾：完全郁唔到唔知講咩好
撰文：莫匡堯
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由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》，將於3月31日在ViuTV正式啟播，劇集由香港殿堂級導演杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，為銀河映像成立近30年以來首部拍攝的電視劇作。《三命》劇集昨日（27日）舉行首播記者會，監製導演攜同蘇家樂、陳國邦、陳佩思、周秀娜、林愷鈴、伍詠詩、徐浩昌、胡子彤及阿Dee何啟華等一眾演員出席，分享這部製作經年的劇本拍攝，以及一同在影院中欣賞《三命》首集內容。
《三命》主演蘇家樂、陳國邦與周秀娜於記者會上接受訪問，蘇家樂自言多年來為銀河映像的影迷：「我梗係有睇杜Sir嘅戲啦！好鍾意㗎！」更表示與杜琪峯於片場見面時，仿如被震懾的感覺：「有一種面對霸王好霸氣嘅感覺！完全郁唔到、唔知講咩好！到好耐之後先可以同杜Sir正正常常講嘢，真係好緊張！」
談到《三命》劇情，陳國邦與周秀娜在劇集中上演「車震」親密橋段，被問到拍攝時的感覺，娜姐表示最大難度在於空間狹窄：「攝影師為咗拍我哋兩個人，縮喺後座好辛苦，又唔可以喺倒後鏡穿崩！」陳國邦則表示彼此作為經驗豐富的演員，絲毫未感尷尬。