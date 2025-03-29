三命｜首集五大彩蛋致敬杜琪峯　《柔道龍虎榜》經典一幕最易認

由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》，將於3月31日在ViuTV正式啟播，劇集由香港殿堂級導演杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，為銀河映像成立近30年以來首部拍攝的電視劇作，亦為杜琪峯自1988年於TVB完成最後劇集作品後再次拍攝電視劇。《三命》不僅由杜琪峯與編審何靜怡一同撰寫劇本，三位導演亦為杜Sir三代徒弟，創作理念具濃厚「銀河系」血統，《三命》首集於發布記者會後在影院播出，講述男主角駱澤信遇上命運分岔點，分裂出三種命途，不少劇情元素亦致敬銀河映像昔日作品，以下為大家率先披露《三命》首集五粒彩蛋，各位杜琪峯的影迷萬勿錯過！

以下內容含有《三命》首集劇情劇透成份，各位觀眾慎入！

《三命》首集劇情有不少致敬銀河映像及杜琪峯作品的彩蛋。（視覺中國）

《三命》劇情講述男主角駱澤信遇上命運分岔點，分裂出三種命途。（ViuTV FB圖片）

《三命》劇情講述男主角駱澤信遇上命運分岔點，分裂出三種命途。（ViuTV FB圖片）

《黑社會》東莞仔經典跨欄

由杜琪峯執導的《黑社會》一直為銀河映像重要代表作品之一，除了劇情透過黑社會選舉辦事人側寫選舉與政治生態外，亦留下不少經典場面，其中林家棟飾演的「東莞仔」若無奇事又面不改容地街頭跨欄，觀眾必定印象深刻！在《三命》首集劇情中，吳澤烽飾演的少年版駱澤信，不下一次在放學、橫過馬路前，一躍跨越路邊欄桿，雖然遠不及東莞仔一樣流暢瀟灑，但亦明顯具有致敬的影子！

東莞仔跨欄簡直是《黑社會》兩集的經典畫面之一！（《黑社會以和為貴》電影截圖）

《黑社會》四眼明被綁架場景

《三命》劇情中，胡子彤飾演的阿龍因為誤殺對頭，被逼在社團安排下「著草」，乘船出發到台灣前，阿龍與駱澤信在廢屋一角飲酒道別。無獨有偶，該廢屋取景地正正為《黑社會》劇情中，四眼明（羅永昌 飾）取得龍頭棍後被綁架、師爺蘇（張兆輝 飾）到場重金贖人的場景，雖然場景在《黑社會》劇情中相當黑暗，然而柴火灶坑等設置辨識度仍相當高，銀河影迷必定能一眼認出！

四眼明被綁架、師爺蘇前來重金贖人的場景，在《三命》裡再次拍攝。（《黑社會》電影截圖）

四眼明被綁架、師爺蘇前來重金贖人的場景，在《三命》裡再次拍攝。（《黑社會》電影截圖）

四眼明被綁架、師爺蘇前來重金贖人的場景，在《三命》裡再次拍攝。（《黑社會》電影截圖）

四眼明被綁架、師爺蘇前來重金贖人的場景，在《三命》裡再次拍攝。（《黑社會》電影截圖）

《柔道龍虎榜》騎膊馬撿氣球

《三命》劇情中，風箏為男主角駱澤信成長期間的重要物件，亦成為駱澤信展開三命旅途的關鍵元素之一。其中一幕，駱澤信追逐着斷線風箏，一直追到路邊一棵大樹、抬頭便看到風箏卡在樹丫之中。熟悉杜琪峯作品的影迷，看到樹丫中的紅色風箏，必定能聯想到《柔道龍虎榜》裡古天樂、郭富城與應采兒騎膊馬撿回紅色氣球的一幕，畫面非常經典！

《柔道龍虎榜》裡古天樂、郭富城與應采兒騎膊馬撿回紅色氫氣球的一幕，畫面非常經典！（《柔道龍虎榜》劇照）

《跟蹤》致命魚鉤

《三命》劇情中，男主角駱澤信盲打誤撞跟隨阿龍到魚欄，更目睹阿龍出刀襲擊一位魚欄巨漢。然而阿龍卻被對頭巨漢反制、幾乎喪命，駱澤信為救好友拚命襲向巨漢，過程竟意外讓巨漢後腦被巨型魚鉤刺穿，錯手誤殺對頭之後步上成為黑道中人的命途。致命魚鉤的劇情，曾於《三命》監製游乃海執導處女作《跟蹤》結局裡發生，由梁家輝飾演的山哥擅長以小刀割頸殺人，但最後逃避警方追捕時，卻意外撞在船廠懸掛的巨型鐵鉤上，大動脈被割破喪生。

《跟蹤》為游乃海執導處女作，他亦為《三命》擔任監製一職。（《跟蹤》電影劇照）

《文雀》神秘女子林熙蕾

《三命》女主角林海琪，由陳倩揚、林愷鈴與內地演員米拉分別飾演成年、青年及少年版本，在首集劇情中米拉飾演的少年林海琪在駱澤信的生命中登場，成為三命旅途分岔口的關鍵之一。米拉於劇集裡登場時，在慢鏡頭下踱步、頭髮飄逸，然而身份神秘、駱澤信一直不知道她的真正身份。米拉在劇情出場，令人聯想到林熙蕾在《文雀》裡飾演的神秘女子，滿步均散發仙氣與神秘感，不禁吸引一眾男角色的注意力！

林熙蕾在《文雀》裡飾演的神秘女子，滿步均散發仙氣與神秘感。（《文雀》電影劇照）

林熙蕾在《文雀》裡飾演的神秘女子，滿步均散發仙氣與神秘感。（《文雀》電影劇照）

林熙蕾在《文雀》裡飾演的神秘女子，滿步均散發仙氣與神秘感。（《文雀》電影劇照）