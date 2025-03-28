《三命》剪接杜琪峯罕跟足全程　認為電影不應側重某一題材

ViuTV節目《爆谷一周》29日播出一集，請來ViuTV原創劇《三命》監製杜琪峯以及三位導演：張家傑、黃偉傑和李子俊任嘉賓。今次製作《三命》，杜琪峯被指罕有地在剪片房跟足全程，當谷德昭問到為何這麼乖時，杜琪峯笑稱：「梗係好多問題啦！煲仔飯都食咗幾晚呀！大佬！仲要補吖嘛！」杜琪峯認為要修改是必然的，因為自己跟導演們的腦袋差很遠，尤其是當劇集的意念是出於自己，直言：「一入咗腦我就走唔返出嚟，唔係咁嘅時候呢，我自己就囉囉攣。」杜琪峯表示他們很多時會忽略了聲和音樂而影響了氣氛，就算微小至關門的聲音其實也代表了自己希望觀眾會有何感覺，而所有戲好看與否便是在於這些細節位。



《爆谷一周》請來ViuTV原創劇《三命》監製杜琪峯以及三位導演：黃偉傑、張家傑和李子俊任嘉賓。

今次能在剪片房跟杜琪峯一同剪片，黃偉傑直指自己有如回到大學上堂，因為讀電影時經常會講到何為film language，而杜琪峯則是直接展現film language出來，好比教科書，而且經過杜琪峯教導後真的會開竅。張家傑更表示今次執導就像考牌一樣，當中有一場漫畫天台屋的戲，4頁紙全無對白，只交代了場景、動作、聲音等描述，看見後心想：「點拍呀？我真係唔識，真係驚！望住嗰埋嘢，兩個人喺度畫畫，無內容，純粹係張力、氣氛，好驚拍得唔好唔知點交待！」

杜琪峯表示所有戲好看與否在於細節位。

ViuTV原創劇《三命》監製杜琪峯以及其中兩位導演張家傑、黃偉傑。

對於現今港產片多偏向生活寫實，杜琪峯覺得不應全部側重某一類題材，應該要鼓勵不同的創意。杜琪峯認為：「電影係有個夢喺入面，有個浪漫喺入面，大家應該要將電影嗰個magic提升多啲。電影係生活，但係唔代表你將生活搬入去就係電影，電影係out of 事實，又好似係事實。要think big啲，唔係你去隔離左右見到一啲嘢，然後將啲嘢套入去，攪得企企理理就係電影。」

杜琪峯罕有地在剪片房跟足全程，被谷德昭讚乖

杜琪峯認為電影是生活，但不代表將生活搬入去就是電影