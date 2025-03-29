搗破法蘭克｜顛覆一貫拍攝手法　香港年輕電影代言

全新動作犯罪電影《搗破法蘭克》，由甄峻賢監製、蔡康凝執導，主演包括談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳、袁富華、楊偉倫等，將於4月17日香港上映。由於電影風格突出，獲選入圍《第22屆西班牙亞洲夏日電影展》 競賽部份，近日再發佈狂野終極預告及海報。

電影將於4月17日香港上映。（《搗破法蘭克》海報）

顛覆一貫拍攝手法，唔係點拍到岑珈其咁高呢？（《搗破法蘭克》劇照）

《搗破法蘭克》打破過往傳統犯罪電影風格，顛覆一貫拍攝手法及演出，無論導演及演員演出，皆以嶄新方向挑戰固有框架，帶給香港觀眾新思維及新畫面，將是令人期待的年輕香港電影。故事講述一群叛逆青年，組成劫富小隊，犯案留下塗鴉標記，以彩色煙霧掩飾，戴上兔仔面具，自拍械劫過程，上載互聯網，挑戰道德底線，賭上自身前途及安危，但求點擊流量，同時以黑吃黑，狙擊奸詐黑商，引發社會軒然大波。

《搗破法蘭克》終極預告節奏鮮明，揚言要擺脫既有港片風格。（《搗破法蘭克》劇照）

戲中袁富華狠批他們的行徑︰「咁嘅行為，根本同恐佈份子冇分別﹗」（《搗破法蘭克》劇照）

《搗破法蘭克》終極預告節奏鮮明，擺脫既有港片風格，年輕、衝動、狂野，刻劃光纖年代搶點擊的瘋狂行徑，面對巨人級勢力的無力感鬥爭，戲中飾演紀月的談善言開宗明義說：「我哋係法蘭克，噚日去咗打劫！」並拍片上載社交媒體。戴上兔仔面具的行動成員，武裝挑戰他們認為壓制力量，目無法紀，橫行無忌，面具背後的初生之犢，亦會充滿恐懼。

飾演紀月的談善言對成員說：「臨時縮沙仲嚟得切﹗」飾演Hugo的林家熙（Locker）預言：「聽日可能真係會死。」飾演Chelsea的楊偲泳（Renci）與紀月爭辯：「宜家我自把自為，攞你哋條命嚟搞飛（作賭注）。」飾演膽小成員陶俊的岑珈其說：「我平時戴口罩都有人認得，你哋個面具穩唔穩陣？」戲中西裝筆挺的袁富華狠批：「咁嘅行為，根本同恐佈份子冇分別﹗」同時亦見到新演員陳獻略，及本土知名YouTuber，頻道FH Production HK熊仔頭的王嘉盈、肥豪及近南哥，為電影增添看點。