三命｜杜琪峯獲邀到日本拍戲　推動泛亞洲合作︰將來不是英語獨霸

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（29/3）播出新一集，繼續有劇集《三命》監製杜琪峯坐陣，還有三位導演：張家傑、黃偉傑和李子俊任嘉賓。有說今次製作《三命》時，杜琪峯非常瞓身，全程剪接都在場，但杜琪峯立即道出真相︰「梗係好多問題啦！煲仔飯都食咗幾晚呀！大佬！仲要補吖嘛！」而講到最近消息指杜琪峯將到日本拍電影，更可以跟梁朝偉再合作，原來這亦是杜Sir最想推動的計劃，以電影跟泛亞洲地區合作，壯大香港的市場。



《爆谷一周》新一集，有劇集《三命》監製杜琪峯坐陣，還有三位導演：張家傑、黃偉傑和李子俊任嘉賓。（《爆谷一周》影片截圖）

杜琪峯強調電影好看與否在乎細節，「細節以一針一線帶動，出來就有張力。」（《爆谷一周》影片截圖）

電影張力由細節營造

提到做監製，杜Sir分享新一代導演在拍攝時一些盲點，而那個又未必是盲，可能是「聾」點。杜琪峯︰「他們經常忽略聲效和音樂的幫助，或者對這觸覺未夠，聲效是有時間元素，會影響氣氛。例如閂門聲，要完整聽到還是只聽到一點，用來表達閂門就夠呢？當中是有分別，要想想每個聲效，你想觀眾有甚麼感覺。」

看似細眉細眼之處，但這正正就經常說電影張力的來源。杜琪峯︰「電影好看與否在乎細節，細節以一針一線帶動，出來就有張力，大家只緊張個畫面，忽略了條聲，所講的不只是現場收錄那段，還可以外加上去。」

杜琪峯重申不是不欣賞新導演拍社會題材，但偏重了一方面，會失去應有的多元化。「電影是要有夢在其中，要夢幻，當中包括浪漫，無論是愛情還是英雄感。」（《爆谷一周》影片截圖）

「電影是生活，但不是將生活搬入去就是電影」

有觀眾問到杜Sir曾表示不太欣賞年輕導演拍社會題材電影，杜Sir重申不是不好，只是見到市場偏重了一方面，失去應有的多元化。「要鼓勵不同的創意，如果偏重社會題材，多一、兩部市場就會悶，但你只可視這為踏腳石。好像港台時代的《獅子山下》，內容是好有質量的，但不是需要買飛入場看的東西，電影是要有夢在其中，要夢幻，當中包括浪漫，無論是愛情還是英雄感，或者是奇幻，甚至畫面精彩絕倫的武俠電影。」

市場起初不睇好《阿郎的故事》，但最後大收逾3000萬票房，更令周潤發第三度奪金像獎影帝。（電影截圖）

他又以自己經歷的80、90年代狀況，指出當年同樣偏重喜劇、動作片，但紛紛靠每位導演打破市場規限製造多部經典。「我都要拍一部無謂喜劇，之後才可以自己決定拍一部戲，就拍了部《阿郎的故事》，一部慘情戲。當時已有人批︰『死硬，你賺到錢斬個頭畀你坐！』當時年輕由得人點講。之後徐克又跟吳宇森拍部《英雄本色》，同樣被問不是喜劇怎會大賣？又有個林嶺東拍部《監獄風雲》，監躉戲邊有人睇呀？最抵死的，有部純愛情故事叫《秋天的童話》，幾部戲差不多時期發生，顛覆了當年的製片家和投資者，令大家有更多路走。」

杜琪峯以電影《大白鯊》為例，「電影是要離開現實，但又好似現實，拍到令觀眾相信。」（《大白鯊》海報）

所以重點不是拍現實題材有問題，問題是怎樣將電影的魔法提升。「電影是生活，但不是將生活搬入去就是電影。要記住，不是事實就一定對！冇人叫你拍事實，拍紀錄片嗎？你要創造一個東西，好像《大白鯊》，大白鯊未出現聽到音樂已經驚。電影是要離開現實，但又好似現實，拍到令觀眾相信。」

杜琪峯去年與梁朝偉，在《第37屆東京國際電影節》亮相，擔任評審團主席。（陳穎思 攝）

推動泛亞洲電影合作

最後，谷德昭問到杜Sir，近日到日本籌拍即將與梁朝偉合作的新電影，是否已處理早前說不時心緒不寧的問題。杜Sir坦言離開香港，個人比較集中一點，靈感好一點。至於為何要出外合作，這關乎杜Sir對亞洲電影的期望。「我覺得亞洲這個地區，應該要多一點泛亞洲的合作，台灣、韓國、日本、馬來西亞都好，隨住科技進步再沒有語言界限，將來不是英語獨霸，大家開始會明白你講甚麼，語言不再是屏障。最近看了部《不丹沒有槍》，它都是拍自己地方的問題，但又幾好睇，未睇過。所以在這種氣候下，應該找更多合作機會，將市場拉闊一點。」