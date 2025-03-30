破地獄︱加長版12分鐘劇照曝光　票價$80部分收益將撥捐東華三院

英皇電影《破·地獄》由陳茂賢執導，黃子華、許冠文（Michael）及衛詩雅（Michelle）攜手主演，朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩聯合演出。電影港澳累積票房數字高達1億6千百萬，更榮獲香港電影金像獎18項提名，刷新近十年提名紀錄。此外，戲中「郭家一門三傑」許冠文、衛詩雅及朱栢康早前大熱獲頒「香港電影導演會年度大獎」影帝、影后及最佳男配角三項殊榮。

《破．地獄》加長版12分鐘片段畫面的全新劇照曝光。（《破．地獄》電影劇照）

《破·地獄》加長版即將於4月4日清明節上映，片長為139分鐘，多達12分鐘從未曝光片段呈現觀眾眼前。英皇電影宣布加長版正場票價一律為港幣80元（個別戲院除外，詳情請留意戲院網站公佈）。而加長版部分收益將撥捐與《破·地獄》並肩同行之慈善機構「東華三院」，一方面回報社會，同時回饋一直踴躍支持《破·地獄》的所有觀眾。是次善舉旨在令更多觀眾以相宜票價欣賞電影，並全力支持推欣賞電影餘韻同時身體力行參與善舉。

《破．地獄》加長版12分鐘片段畫面的全新劇照曝光。（《破．地獄》電影劇照）

對於加長版上映更添意義，導演陳茂賢指：「《破·地獄》道出人與人之間的關係，與東華三院一直不遺餘力拉近社會上不同背景人士的慈善工作不謀而合。今次上映尤其高興以『加長·減』這個方式答謝東華三院在製作階段給予的扶助及支持。」而憑《破·地獄》 封后的Michelle則指：「記得謝票嘅時候，觀眾朋友一直都敲碗加長版上映，轉眼間導演已經準備好呢個更多故事枝節同人物關係嘅版本，得悉部分票房收入撥捐慈善，感覺好有意思，而家又有更多理由再次入場欣賞！」；至於備受期待於加長版展現更多的周家怡表示：「拍攝時候我都有到過東華義莊同埋萬國殯儀館，感受到有關場地好多善意嘅幫忙。今次加長版上映可以令呢段淵源更加深厚，同時延續到電影同觀眾嘅緣分，我覺得係一份好大嘅美意。」

《破．地獄》加長版12分鐘片段畫面的全新劇照曝光。（《破．地獄》電影劇照）

此外，《破·地獄》團隊日前現身尖沙咀iSQUARE英皇戲院首度欣賞《破·地獄》加長版，慈善優先場獲新界總商會及關顧更生人士會全力支持，出席包括英皇集團主席－楊受成博士、英皇電影營運總監－邱漢雄先生、演員－朱栢康、周家怡、金燕玲、岑珈其、艾妮、劉若寶、張凱娸、嘉賓－沈震軒、黎展峯、曾傲棐、朱天及Christine Cheng。本屆金像獎最佳男配角大熱的朱康在現場大受歡迎，透露對加長版充滿期待：「加長版入面有郭志斌同道生更豐富嘅關係，仲有機會同谷德昭導演同場合演，所以好期待同大家喺大銀幕上面分享。」而首度於加長版亮相的岑珈其甫見楊受成博士大表興奮：「多謝楊博士喺上映後半年再度送上加長版畀觀眾，我亦好榮幸再次喺陳茂賢導演嘅作品出現，令我可以圓夢同偶像子華神合作。」

《破．地獄》加長版12分鐘片段畫面的全新劇照曝光。（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》加長版12分鐘片段畫面的全新劇照曝光。（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》加長版12分鐘片段畫面的全新劇照曝光。（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》加長版12分鐘片段畫面的全新劇照曝光。（《破．地獄》電影劇照）