雷霆特攻隊︱復仇者陣容名單疑劇透新戲　呢位超級英雄即將犧牲？

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟5：毀滅日》（Avengers：Doomsday）日前公布27位主演名單，讓一眾新舊超級英雄滙聚下一部鉅製之中。連同羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在內的27位超級英雄演員中，有Marvel粉絲討論《復仇者聯盟5：毀滅日》劇情期間，細心發現有一位現役英雄缺席，猜測名單意外劇透即將於4月30日上映的《雷霆特攻隊*》（Thunderbolt*）結局！

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟5：毀滅日》日前公布27位主演名單。（直播截圖）

在《復仇者聯盟5：毀滅日》的名單中，六位主演《雷霆特攻隊*》的主要英雄演員均有上榜，包括「寒冬戰士」Sebastian Stan、「美國特工」Wyatt Russell、「黑寡婦細妹」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「Marvel版超人Sentry」Lewis Pullman、「紅色守衛者」David Harbour及「鬼影」Hannah John-Kamen。

《雷霆特攻隊*》主要英雄演員均會出現於《復仇者聯盟5》，包括「寒冬戰士」Sebastian Stan、「美國特工」Wyatt Russell、「黑寡婦細妹」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「Marvel版超人Sentry」Lewis Pullman、「紅色守衛者」David Harbour及「鬼影」Hannah John-Kamen。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）

《雷霆特攻隊*》主要英雄演員均會出現於《復仇者聯盟5》，包括「寒冬戰士」Sebastian Stan、「美國特工」Wyatt Russell、「黑寡婦細妹」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「Marvel版超人Sentry」Lewis Pullman、「紅色守衛者」David Harbour及「鬼影」Hannah John-Kamen。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）

《雷霆特攻隊*》主要英雄演員均會出現於《復仇者聯盟5》，包括「寒冬戰士」Sebastian Stan、「美國特工」Wyatt Russell、「黑寡婦細妹」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「Marvel版超人Sentry」Lewis Pullman、「紅色守衛者」David Harbour及「鬼影」Hannah John-Kamen。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）

（《雷霆特攻隊*》電影海報）

然而將會成為雷霆特攻隊其中一員的「模仿大師」，演員Olga Kurylenko卻未出現在演員名單之中，於是一眾粉絲便猜測模仿大師將會在《雷霆特攻隊*》結局裡犧牲。

雷霆特攻隊其中一員的「模仿大師」，演員Olga Kurylenko卻未出現在演員名單之中。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）