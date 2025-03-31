三命︱少女主角米拉極似翻版林熙蕾　竟為童星出身兼貴族名校學霸

由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》今日（31日）起啟播，劇集由香港殿堂級導演杜琪峯監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，蘇家樂、陳國邦、陳佩思、周秀娜、林愷鈴、伍詠詩、徐浩昌、胡子彤及阿Dee何啟華等主演。《三命》今日播出首集，劇情集中於男主角駱澤信青少年時期的六七十年代，一眾觀眾熟悉的演員面孔均靜待登場，然而女主角林海琪少年版出場後，已引起觀眾注目，對米拉這位陌生的內地演員充滿好奇！

《三命》劇情講述男主角駱澤信遇上命運分岔點，分裂出三種命途。（ViuTV FB圖片）

《三命》劇情講述男主角駱澤信遇上命運分岔點，分裂出三種命途。（ViuTV FB圖片）

米拉於《三命》裡飾演林海琪少年版。（ViuTV IG圖片）

現年20歲的米拉，原名蔣許樂，於2004年出生於浙江杭州，為童星出身的中國新生代演員。米拉於《三命》登場時，神秘的身份、慢鏡中飄逸仙氣的身姿與秀髮，讓不少觀眾聯想到杜Sir名作《文雀》的女主角林熙蕾，米拉的長相與笑容乍看之下更似「翻版林熙蕾」，短短數分鐘的戲份已吸引觀眾的興趣！米拉於八歲時初綻才藝，於校外才藝比賽中奪得冠軍，萌生成為演員的興趣；小學畢業滙演上，米拉更在舞台表演爵士舞，在舞蹈與形體藝術展現天份。

米拉的長相與笑容乍看之下似「翻版林熙蕾」！（米拉IG圖片）

米拉的長相與笑容乍看之下似「翻版林熙蕾」！（米拉IG圖片）

米拉乍看之下外貌氣質極似主演《文雀》的林熙蕾。（《文雀》電影劇照）

米拉於12歲以童星身份出道，參演都市愛情劇《問題餐廳》，飾演女主角的少女版本，亦展開「專業少女主角」的童星生涯，接下來數年參演的八部電視劇中，米拉大多飾演女主角的青少年時期，與《三命》裡飾演陳倩揚、林愷鈴的少年版如出一轍。及至2021年，米拉主演懸疑劇《八角亭謎霧》播出，其亮眼而成熟的表演備受全國及亞洲觀眾注目，更入圍韓國釜山電影節「第四屆亞洲內容大獎」，年僅17歲的米拉便憑《八角亭謎霧》提名「最佳新人女演員」，相信因此讓她遇上機會參演同期拍攝的《三命》，內地社交媒體更流傳米拉與杜琪峯的合照，杜Sir似乎相當看重這位新人。

內地社交媒體流傳米拉與杜琪峯的合照，杜Sir似乎相當看重這位新人。（微博圖片）

米拉主演懸疑劇《八角亭謎霧》播出，其亮眼而成熟的表演備受全國及亞洲觀眾注目！（《八角亭謎霧》劇集劇照）

米拉（右）主演懸疑劇《八角亭謎霧》播出，其亮眼而成熟的表演備受全國及亞洲觀眾注目！（《八角亭謎霧》劇集劇照）

米拉（左）主演懸疑劇《八角亭謎霧》播出，其亮眼而成熟的表演備受全國及亞洲觀眾注目！（《八角亭謎霧》劇集劇照）

年僅17歲的米拉（Mira）憑《八角亭謎霧》入圍韓國釜山電影節「第四屆亞洲內容大獎」提名「最佳新人女演員」！（電影節資料截圖）

外界對於米拉在演藝事業外的發展所知不多，內地不少童星演員為了避免成長與私生活受到干擾，均會取藝名並低調成長。米拉於杭州市濮家小學畢業後，進入當地貴族國際學校杭州橄欖樹學校就讀，該校學費每年高達18萬元人民幣，可見米拉的家境應相當豐厚！除了擁有甜美清秀的面孔、富有演藝才華外，米拉亦為學校學霸，在中學英語水平測試中，蔣許樂的成績為252.3分，比同校平均僅考得二百餘分的同學高出一大截，看來米拉在語言天分甚高，發展演藝興趣同時亦努力用功學習，估計未來甚具進軍亞洲甚至英語系國家發展的潛力！

米拉畢業於貴族國際學校杭州橄欖樹學校，該校學費每年高達18萬元人民幣，可見米拉的家境應相當豐厚！（米拉IG圖片）