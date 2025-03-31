洪金寶成龍「御用外籍反派」離世享年75歲　成龍：真正的動作高手

香港電影澳洲裔動作演員李察諾頓（Richard Norton）日前離世，享年75歲，諾頓太太日前（30日）於社交媒體公布丈夫離世消息，未有具體透露李察諾頓死因，但表示諾頓於上周五（28日）晚上在南墨爾本家中突然離世，諾頓太太在發文中表示：「我感到麻木並大受打擊，我失去了一切。我知道許多人會因失去這位不可思議的人而感到震驚。我一生的摯愛。我正在利用這段時間來接受我巨大的損失。」

香港電影澳洲裔動作演員李察諾頓日前離世，享年75歲。（李察諾頓IG圖片）

李察諾頓的太太日前於社交媒體公布丈夫離世消息，未有具體透露李察諾頓死因。（李察諾頓IG圖片）

李察諾頓於1950年在澳洲出生，生前為一位全能武術家，精通空手道、巴西柔術、截拳道及美國自由搏擊，中學畢業後曾成為保鑣，服務不少明星，包括瑞典音樂組合ABBA於七十年代赴澳洲舉行演員會，期間亦由李察諾頓貼身保護。李察諾頓活躍於八九十年代香港影壇，與洪金寶及成龍等巨星合作，不時飾演劇情中的外籍反派，傳世作品包括《夏日福星》、《富貴列車》、《魔翡翠》、《城市獵人》及《一個好人》，猶其於《城市獵人》裡飾演麥當勞上校的角色，最為觀眾深刻。

李察諾頓曾於《城市獵人》與成龍合作，飾演外籍反派麥當勞上校。（《城市獵人》電影劇照）

李察諾頓曾於《城市獵人》與成龍合作，飾演外籍反派麥當勞上校。（《城市獵人》電影劇照）

李察諾頓曾於《城市獵人》與成龍合作，飾演外籍反派麥當勞上校。（《城市獵人》電影劇照）

近年李察諾頓退居幕後擔任動作指導及替身，參與荷里活出品的《自殺特攻》（The Suicide Squad）、《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）等動作片，合作湯哈迪（Tom Hardy）、安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、里安納遜（Liam Neeson）、瑪歌羅比（Margot Robbie）及查理亨南（Charlie Hunnam）等巨星演員。

近年李察諾頓退居幕後擔任動作指導及替身，參與《末日先鋒：戰甲飛車》，合作男主角湯哈迪。（李察諾頓IG圖片）

李察諾頓亦曾與施嘉莉祖安遜合作。（李察諾頓IG圖片）

近年李察諾頓退居幕後擔任動作指導及替身，參與《末日先鋒：戰甲飛車》系列作品，合作女主角安雅泰萊采兒。（李察諾頓IG圖片）

近年李察諾頓退居幕後擔任動作指導及替身，參與《末日先鋒：戰甲飛車》系列作品，合作女主角安雅泰萊采兒。（李察諾頓IG圖片）

李察諾頓亦曾與里安納遜合作。（李察諾頓IG圖片）

李察諾頓亦曾與瑪歌羅比合作。（李察諾頓IG圖片）

李察諾頓亦曾與查理亨南合作。（李察諾頓IG圖片）

對於一代香港動作演員李察諾頓離世，曾合作多年的洪金寶向傳媒表示：「真的很難過！」，成龍亦發文表示：「李察諾頓是真正的動作高手，當年我和大師兄洪金寶、師弟元彪與他在電影中的合作，是一段非常精彩的回憶。時光流逝，電影長存。Richard Norton，R.I.P.」而同為外籍動作演員的羅芙洛（Cynthia Rothrock）則在諾頓太太的發文下留言慰問：「Judy我感到遺憾，我的心一樣劇痛，如有任何事情能為妳去做，請告訴我。一路好走，我親愛的朋友，世界失去了其中一個最佳動作演員。」

成龍於李察諾頓離世後發文悼念。（《城市獵人》電影劇照）