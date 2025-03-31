看我今天怎麼說︱游學修赴新寶戲院謝票告別　票房邁向1200萬

旺角新寶戲院今日（3月31日）最後一日營業，新寶院線早前於社交平台發通告，因應市場環境變化及營運調整，決定月底結業。由黃修平執導，鍾雪瑩、游學修、吳祉昊等主演的《看我今天怎麼說》團隊昨晚（3月30日）在新寶戲院結業前夕，特別在戲院放映一場，為經營20年的新寶戲院告別。

游學修、吳祉昊、鄭進希及導演黃修平到新寶戲院為《看我今天怎麼說》謝票。（陳順禎 攝）

昨晚導演黃修平與游學修、Marco、鄭進希（飾演學修童年）等人在戲院謝票分享，一起緬懷旺角地標新寶戲院睇戲點滴，其中阿修記得10年前曾與女朋友在新寶戲院一齊睇《喜愛夜蒲》，昨晚再次踏足，也勾起當年的往事。Marco雖然首次入新寶戲院，也是最後一次，但在結業前到此謝票，也值得紀念一番。阿修離開戲院時，特別跟一班fans在戲院門口合照留念。

游學修與鄭進希於《看我今天怎麼說》同樣飾演子信一角，一同到新寶戲院進行謝票。（陳順禎 攝）

年紀細細的鄭進希第一次、亦是最後一次到訪新寶戲院。（陳順禎 攝）

《看我今天怎麼說》自2月底上映至今近一個半月，票房將邁向1200萬，主演之一的吳祉昊（Marco）承諾票房過千萬表演跳舞，昨日在謝票分享場給觀眾要求找數，在沒有準備下表演了一個breaking 的簡單舞步，但他說這動作未算好，下次再破紀錄再找數。

黃修平與吳祉昊一同擺出《看我今天怎麼說》劇情裡「有Feel」的手語動作。（陳順禎 攝）

飾演阿修童年的鄭進希，剪了一頭新髮型跟其他演員一起謝票。阿修踢爆他這個頭髮為出席金像獎而剪，但卻提早了一個月。小小年紀的進希坦言因演出這部電影後，不少人開始認識他；學校的同學也有包場支持他，自己對演戲這一行也感興趣，並以游學修哥哥為目標，但一定會學業為先。

游學修踢爆鄭進希為出席金像獎特意剪頭髮，卻早了足足一個月！（陳順禎 攝）

旺角新寶戲院於2005年開張，兩間影廳共有406個位，將於明天（2025年4月1日）結業。同院線的旺角豪華戲院於1991年開張；2019年因重建而結業；銅鑼灣總統戲院則於2024年4月30號結業。隨著旺角新寶戲院結業，院線暫時只剩下屯門雅都花園的凱都戲院。

旺角新寶戲院於2005年開張，兩間影廳共有406個位，將於明天（2025年4月1日）結業。（陳順禎 攝）

旺角新寶戲院於2005年開張，兩間影廳共有406個位，將於明天（2025年4月1日）結業。（陳順禎 攝）

旺角新寶戲院於2005年開張，兩間影廳共有406個位，將於明天（2025年4月1日）結業。（陳順禎 攝）