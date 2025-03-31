花樣年華︱25周年導演特別版曝光9分鐘片段　張曼玉時裝驚喜現身

為慶祝經典電影《花樣年華》上映25周年，英皇戲院將於4月10日起獨家呈獻《花樣年華》25周年導演特別版4K。這次於香港首映之「導演特別版」，不僅是史上最長版本，收錄的9分鐘從未曝光珍貴片段，堪稱王家衛導演送給影迷最珍貴的「重逢禮物」。觀眾將透過大銀幕，感受最細緻無瑕的聲畫質感，沉浸於王家衛導演的大師級審美及東方美學韻味當中。電影經過頂級4K高清修復，觀眾將在大銀幕上體驗最極致的聲畫質感，完全沉浸於王家衛導演獨樹一幟的電影美學世界。

《花樣年華》25周年導演特別版4K。這次於香港首映之「導演特別版」，不僅是史上最長版本，收錄的9分鐘從未曝光珍貴片段。（《花樣年華》電影劇照）

王家衛導演深情寄語：花有重開日，春來香江逢

《花樣年華》2021年曾於英皇戲院重映，當時戲院高度還原周慕雲與蘇麗珍於「金雀餐廳」用餐的經典場景，成為城中熱話。受疫情影響，許多影迷未能親身感受這份浪漫。如今，這部經典之作將以更完整的面貌與觀眾重逢。《花樣年華》25週年導演特別版4K不僅是單純的重映，更特別新增9分鐘從未曝光的珍貴片段，僅限戲院放映。王家衛導演表示：「我們希望讓電影回歸影院，讓觀眾體驗到過去觀影的儀式感。花有重開日，春來香江逢。4月10日，只在影院。」

《花樣年華》25週年導演特別版4K不僅是單純的重映，更特別新增9分鐘從未曝光的珍貴片段，僅限戲院放映。（《花樣年華》電影劇照）

“何止98分鐘，何止60年代。”

王家衛私藏25年秘密出土 千禧年故事畫面引遐想

這部被譽為「史上最完整版本」的《花樣年華》，為影迷開啟全新觀賞角度：「這次加長版讓觀眾有機會看到一個更接近我原來想法的版本。這是一次不一樣的久別重逢。」導演不只延展了故事的時間線，更讓周慕雲與蘇麗珍這對經典銀幕情侶，在原有故事框架外展現愛情更豐富的面貌。在新曝光的片段中，張曼玉一改經典旗袍造型，以幹練形象現身便利店，電影場景充滿現代氣息。這段跨越時空的全新演繹，令人不禁好奇：當《花樣年華》的故事來到21世紀，將與60年代的原版產生怎樣微妙的對話？被影評界譽為「21世紀最偉大愛情電影」的《花樣年華》，二十五年來持續吸引不同世代的觀眾。正如王家衛導演所言：「電影是寫給時間的情書，每個時代的觀眾都能從中讀出不同的韻味。我十分期待新一代觀眾對這個版本的詮釋。」

在新曝光的片段中，張曼玉一改經典旗袍造型，以幹練形象現身便利店，電影場景充滿現代氣息。（《花樣年華》電影劇照）

在新曝光的片段中，張曼玉一改經典旗袍造型，以幹練形象現身便利店，電影場景充滿現代氣息。（《花樣年華》電影劇照）

精美海報 獨家放送

為回饋影迷的支持，凡購買電影《花樣年華》25周年導演特別版4K戲票兩張，可獲贈限定版電影海報乙張，數量有限，送完即止。 VIP會員購買《花樣年華》戲票1張，更可獲贈會員限定之「珍藏文件夾」乙個。電影場次將於4月1日公開預售。

超限量特典禮遇 影迷必搶

英皇戲院將於4月12日舉行《花樣年華》25周年導演特別版4K特典場，凡購買特典場戲票，觀眾入場時均可獲贈電影特典乙份，包括《花樣年華》25周年「紅衣轉角版」A3海報乙張、25周年「便利店版」A3海報乙張、隨機旗袍香薰片乙張、限定紀念船票乙張、珍藏版Tote Bag乙個及香港站獨家紀念立牌乙個，一眾《花樣年華》粉絲，萬勿錯過英皇院線為您準備的特選禮遇。

（《花樣年華》電影劇照）

（《花樣年華》電影劇照）

《花樣年華》特典場資料如下:

日期：2025年4月12日(星期六) – 3:05pm

票價：港幣HK$320元；VIP會員港幣HK$288元

戲院：英皇戲院(尖沙咀iSQUARE) IMAX影院 (特典場放映版本並非IMAX版本)

VIP會員優先預售︰4月1日

公開預售︰4月2日

致所有享受孤獨的靈魂 黑色情人節特別活動

源自韓國的「黑色情人節」（4月14日），是專屬單身者的節日。這天，單身人士會穿上黑色服裝、享用黑色食物，以優雅姿態慶祝一個人的自在。為慶祝經典電影《花樣年華》上映25週年，英皇戲院鐵定於4月13日舉辦「黑色情人節」特別放映活動。活動以「我和我的花樣年華」為主題，誠邀各位單身貴族共襄盛舉，在光影流轉間感受愛情的悸動與遺憾。活動當天，如觀眾以黑色造型出席，甚或化上黑色眼妝或配戴黑色太陽眼鏡，即可獲贈「黑色情人節限定A3海報」乙張，為這場特別的約會留下珍貴紀念。

《花樣年華》黑色情人節場次資料如下:

日期：2025年4月13日(星期日)

戲院：英皇戲院(中環娛樂行)

公開預售︰4月2日

《花樣年華》25周年導演版設有多長特別放映場次。（《花樣年華》電影海報）

電影散場，意猶未盡？

中環街頭處處可見《花樣年華》的標誌，歡迎觀眾繼續探索，讓這場「我和我的花樣年華約會」更添圓滿。您可以漫步石板街，感受電影中周慕雲與蘇麗珍擦肩而過的浪漫；走進老字號雲吞麵店，品嚐一碗熱氣騰騰的雲吞麵，回味電影中的市井氣息；甚至租借一套旗袍，穿梭於中環的大街小巷，化身電影主角，感受60年代香港的獨特魅力。

《花樣年華》25周年導演特別版4K重映，機會難得，影迷萬勿錯過！立即購票，與王家衛導演一同重溫這部經典之作，感受愛情的細膩與遺憾。