三命｜盤點配角有位2月剛離世　《食神》撕火雞姐旗惡霸激罕亮相

劇集《三命》由銀河映像與MakerVille聯合製作，昨日（31日）起啟播，劇集由殿堂級導演杜琪峯監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，而首集更長達84分鐘，除了劇集背景橫跨60年，涉及三轉命運，令觀眾感興奮的還有一個個熟悉的演員客串，好些更是久久未有在大銀幕或電視亮相，甚有話題。



在《三命》入面，劉永健客串三保哥一角，叫胡子彤去教訓死對頭雷昆，但錯手誤殺要他著草。（《三命》影片截圖）

劉永健飾演社團人物甚有江湖味。（《三命》影片截圖）

劉永健

香港電影導演、武術指導和演員劉家榮的兒子，其伯父是已故動作影星及導演劉家良。劉永健5歲便跟隨父親到台灣拍戲，1995年簽約無綫做演員，曾在《十月初五的月光》（2000）飾演萬沛祺，又在《尋秦記》（2001）飾演少原君，現主理食肆生意。在《三命》入面，客串三保哥一角，叫胡子彤去教訓死對頭雷昆，但錯手誤殺，於是付2萬元要他著草。

較多人記得是《尋秦記》中的少原君。（影片截圖）

劉永健在電視劇中多演反派角色。（影片截圖）

鄭泰和

香港動作演員及指導，業內人士稱他為大象，活躍於80、90年代，以演員身份客串過《五億探長雷洛傳︰雷老虎》做劉德華手下，又演出過周星馳多部作品包括《武壯元蘇乞衣》、《國產凌凌漆》等。

在《三命》中，鄭泰和飾演社團人物雷昆，被胡子彤殺害。（《三命》影片截圖）

在《三命》中，鄭泰和飾演社團人物雷昆，被胡子彤殺害。（《三命》影片截圖）

起初寶刀未老，成功制服胡子彤。（《三命》影片截圖）

不過最為人記得一定是《食神》入面的喪標，事關正正是他在火雞姐（莫文蔚 飾）車仔麵檔撕爛食神支旗，釀成打鬥，搞到火雞姐破相。今次在《三命》中，飾演社團人物雷昆，被胡子彤殺害。

《食神》入面的喪標，因為撕爤車仔麵檔食神支旗，釀成打鬥，搞到火雞姐破相。（《三命》影片截圖）

殺氣騰騰。（《三命》影片截圖）

在《五億探長雷洛傳︰雷老虎》中，飾演劉德華手下。（《五億探長雷洛傳︰雷老虎》影片截圖）

卓躒

2003年TVB藝員訓練班學生，隨後便參與不少TVB劇集的拍攝，2015年又過檔HKTV，在劇集《大眾情性》中，飾演過殘疾人士作家余偉業。近年，卓躒與阮德鏘共同主持YouTube頻道「囍趣台」之中的「躒德清閒之鬼話連篇」節目，節目內容包括談論一些人生哲學，命理，前世今生，靈異學說。

卓躒在《三命》中飾演一名司機，接載由陳佩思飾演，駱澤信媽媽到醫院生產。（《三命》影片截圖）

今年2月8日，阮德鏘就在Instagram發布卓躒離世的消息︰「我沒法接受您離開的事實。我們自2000年開始十七期訓練班到現在，您一直是我的顧問，一直看顧著我。太多回憶了。感激遇上您。」卓躒在《三命》中飾演一名司機，接載由陳佩思飾演，駱澤信媽媽到醫院生產。

卓躒2015年曾過檔HKTV，在劇集《大眾情性》中，飾演過殘疾人士作家余偉業。（《大眾情性》影片截圖）

鄭少萍

同樣在街市作動一幕，陳佩思就是在買蘋果一刻作動，而當時蘋果檔的老闆娘，有點似當年賣「華盛頓蘋果」廣告的阿萍鄭少萍，雖然在劇集的演員表上未見該名字，但從輪廓相似度看，應該正是當事人。當年個廣告膾炙人口，一句︰「阿萍就係我，賣嘅招牌貨就係美國華盛頓蘋果」，同埋一句「認住5粒的最易認識」講到街知巷聞。

陳佩思在買蘋果一刻作動，蘋果檔老闆娘，立即代她截車送去醫院。（《三命》影片截圖）

街坊們都落力幫手截車。（《三命》影片截圖）

賣蘋果叫阿萍，而當事人又叫鄭少萍，係咪宿命之一。（《威哥會館》影片截圖）

一句︰「阿萍就係我，賣嘅招牌貨就係美國華盛頓蘋果」講到街知巷聞。（《威哥會館》影片截圖）

鄭少萍曾在《射鵰英雄傳》，飾演慧定師太。（網上圖片）