錢家班為TYSON YOSHI新歌MV製飛車特技　跑車高空翻騰6圈半逐格睇

樂壇人氣歌手TYSON YOSHI與YT周殷廷上月初合作推出新歌《1994》，以黑幫與賽車為主題的MV，更致敬大量香港九十年代經典電影。其中TYSON YOSHI邀請香港金像動作指導錢家樂旗下團隊「錢家班」，負責武打動作及飛車橋段設計，日前更分享MV製作特輯，披露錢家班武指MJ陳俊峰、飛車指導吳海堂參與製作的過程，讓TYSON YOSHI、周殷廷與游學修大開眼界！

TYSON YOSHI分享MV製作特輯，披露錢家班武指MJ陳俊峰、飛車指導吳海堂參與製作的過程。（Youtube影片截圖）

錢家班飛車指導吳海堂為TYSON YOSHI新歌《1994》MV負責製作飛車特技。（Youtube影片截圖）

錢家班飛車指導吳海堂為TYSON YOSHI新歌《1994》MV負責製作飛車特技。（Youtube影片截圖）

錢家班飛車指導吳海堂（左）為TYSON YOSHI新歌《1994》MV負責製作飛車特技。（Youtube影片截圖）

TYSON YOSHI於幕後花絮中與周殷廷、游學修討論拍攝點滴時，表示榮幸能與錢家班合作，游學修直言：「我好開心可以睇錢家班做嘢，睇得好開心，我可能有接觸過、但唔多，第一次叫做比較深刻、近距離接觸佢哋做嘢。以香港電影依家嘅情況，我會好擔心，呢啲其實係香港嘅寶藏嚟㗎！見證到佢哋做嘢，真係好幸福！」

TYSON YOSHI與游學修、周殷廷在幕後花絮中對談時，均表示有幸能近距離與錢家班合作。（Youtube影片截圖）

TYSON YOSHI與游學修、周殷廷在幕後花絮中對談時，均表示有幸能近距離與錢家班合作。（Youtube影片截圖）

TYSON YOSHI更全程投入，在拍攝飛車期間坐上道具拖車尾架上：「我坐上架拖車後面，跟佢走一轉，嘩真係黐X線！咁樣嘅拍攝手法，睇個芒嘅時候、嗰種熟悉嘅感覺係會起雞皮！原來我以前細個睇嘅就係咁拍！」

TYSON YOSHI在拍攝MV期間全程投入與錢家班飛車指導吳海堂工作，更坐在拖車尾直接觀摩。（Youtube影片截圖）

TYSON YOSHI在拍攝MV期間全程投入與錢家班飛車指導吳海堂工作，更坐在拖車尾直接觀摩。（Youtube影片截圖）

TYSON YOSHI在拍攝MV期間全程投入與錢家班工作，更坐在拖車尾直接觀摩。（Youtube影片截圖）

TYSON YOSHI在拍攝MV期間全程投入與錢家班工作，更坐在拖車尾直接觀摩。（Youtube影片截圖）

TYSON YOSHI在拍攝MV期間全程投入與錢家班工作，更坐在拖車尾直接觀摩。（Youtube影片截圖）

TYSON YOSHI在拍攝MV期間全程投入與錢家班工作，更坐在拖車尾直接觀摩。（Youtube影片截圖）

花絮中亦將MV裡跑車特技式翻車的製作方法向觀眾披露，猶其跑車在空中翻騰6圈半的高超特技，不得不佩服錢家班在動作與飛車特技製作的功力！

錢家班翻車特技製作逐格睇：

錢家班製作翻車特技時，TYSON YOSHI與游學修睇到眼都突！（Youtube截圖）

錢家班製作翻車特技時，TYSON YOSHI與游學修睇到眼都突！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）

錢家班翻車特技製作逐格睇！（Youtube截圖）