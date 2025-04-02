韋基馬離世｜曾拍紀錄片披露抗癌經過　靠發聲機械艱苦吐出每一字

荷里活男星韋基馬（Val Kilmer）於美國時間周二（1/4）因肺炎離世，終年65歲。於上世紀80年代中入行的韋基馬，憑《壯志凌雲》（Top Gun）Iceman一角冒起，到1995年更出任新蝙蝠俠，拍出《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever）中扮演蝙蝠俠而成為世界級明星。

韋基馬和湯告魯斯一樣，都是靠着《壯志凌雲》這部片躋身荷里活大明星。（電影《壯志凌雲》截圖）

韋基馬和湯告魯斯二人因《壯志凌雲》而成為好友。（電影《壯志凌雲》截圖）

多年後，韋基馬為湯告魯斯重現大銀幕。（電影《壯志凌雲︰獨行俠》劇照）

雖然《新蝙蝠俠─不敗之謎》口碑平平，但韋基馬仍憑著這個家傳戶曉的角色而爆紅。（劇照）

雖然登上一線巨星，但當年韋基馬的風評不佳，多年來跟他合作過的，都會指他是怪人，曾被業界視為不受歡迎人物。後來因為婚姻失敗而患上情緒病，2014年前更患上喉癌，事業與生活都走到谷底。

韋基馬的女兒Mercedes與兒子Jack代他出席康城影展的記者會，兒子更為紀錄片擔任旁白。（Getty Images）

然而一部名叫《Val》的韋基馬自傳式紀錄片，在2021年度康城影展亮相後，令觀眾與媒體對韋基馬改觀，影片內容主要由他本人多年來私下拍攝的片段所組成，從其第一身視覺出發，觀眾可看到韋基馬的不同面貌，除了鏡頭前的電影明星，他還是癌症鬥士、視覺藝術家、作家及父母等，而由他掌鏡更看得出他是個出色的攝影師。

韋基馬現時無法正常說話，要靠機器發聲。（預告截圖）

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韋基馬表示，很多年前已有拍錄像的習慣，並儲下了大量影片，過去他一直被圈中人抹黑，而從這部紀錄片中可看到韋基馬的真實面貌，當中最令觀眾震驚的一幕是，年前他因患上喉癌而要切除喉嚨，無法正常說話要靠發聲機械來慢慢吐出一字一句，場面令人心酸。不過紀錄片中的韋基馬樂觀又勇敢去對抗癌魔，對演戲、藝術、家庭各方面都充滿熱誠，過去他甚少為自己辯護，今次靠紀錄片來改變外間對他的誤解。