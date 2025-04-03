快樂到死｜韓國殿堂情色電影4K重映　開場情慾鏡頭令觀眾高度集中

韓國經典情色電影《快樂到死》4K修復版將於明日（4月3日）在香港震撼重映，女主角全度妍為南韓少有的大滿貫影后，年僅26歲便成功橫掃大鐘獎、青龍電影獎及百想藝術大獎的最佳女主角，更於2007年憑《密陽》一片勇奪第60屆康城影展最佳女主角，成為首位奪得此殊榮的南韓女演員，輝煌的演藝成就成為國民心目中的國寶級女星。



全度妍年僅26歲便成功橫掃大鐘獎、青龍電影獎及百想藝術大獎的最佳女主角。（《快樂到死》劇照）

1999年上映的《快樂到死》被喻為全度妍從影以來最突破的演出，戲中她飾演女強人妻子，背著丈夫崔岷植與舊情人朱鎮模發展婚外情，換來不可挽回的局面。全度妍大膽豪放的表演叫觀眾眼前一亮，憑此片奠定實力派演員的地位。《快樂到死》除了震撼韓國本土觀眾眼球，亦於其他亞洲地區引起哄動，曾入圍第21屆香港電影金像獎「最佳亞洲電影」。

《快樂到死》除了震撼韓國本土觀眾眼球，亦於其他亞洲地區引起哄動，曾入圍第21屆香港電影金像獎「最佳亞洲電影」。（《快樂到死》劇照）

《快樂到死》中一場大膽情慾場面，至今仍叫觀眾印象深刻，導演鄭址宇曾於訪問中透露，由於這幕情慾場面於電影開場不久便出現，不少觀眾忙著於戲院尋找座位，或是跟朋友分享汽水爆谷，並未完全投入於電影中，但當畫面出現時，所有觀眾都停下來，專心於大銀幕的畫面，這個場面至今仍令導演會心微笑。

4K修復會將畫質提升，加強視覺細節外亦重新調整混音音效，為環境聲與配樂帶來豐厚層次感。（《快樂到死》劇照）

《快樂到死》是次4K修復利用最新技術將畫質提升，加強視覺細節外亦重新調整混音音效，為環境聲與配樂帶來豐厚層次感。戲中性愛場面以藝術方式呈現，美感亦被進一步昇華，讓這部經典在新時代重生，再一次為影迷帶來無限震撼與靈魂拷問。4K修復版將於2025年4月3日於香港各大院線隆重上映，現凡購買戲票1張，即可獲贈「香港獨家4K重映紀念海報明信片」1張，bcinephile 或 MOViE MOViE 會員購買戲票1張，更可額外獲贈「經典國際版海報」1張，數量有限，先到先得，送完即止，詳情請參閱相關院線之公告。