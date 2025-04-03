MINECRAFT｜由Game迷變生意夥伴　「想在這裡做甚麼，講就可以」

MINECRAFT是史上最暢銷的電子遊戲之一，全球已經擁有超過2.38億玩家。當中無論是玩「生存模式」挑戰極限，還是「創造模式」自由發揮，都一樣找到樂趣。而改編自遊戲的真人版電影《MINECRAFT：我的世界大電影》，正正將不少幻想的畫面，逐一呈現出來。《香港01》更找來兩位由打機認識的Anderson Yu與Toby Tai ，二人更一起用MINECRAFT平台經營一盤生意，到底這個正正方方的玩意，如何打破方方正正的規限。



Anderson Yu（左）與Toby Tai（右） ，二人因玩MINECRAFT認識，繼而借此平台經營一盤生意，到底這個正正方方的玩意，如何打破方方正正的規限。（葉志明 攝）

《MINECRAFT》以獨立遊戲起家，起初只有數名開發人員，後來被微軟收購。(宣傳圖片)

MINECRAFT的世界，讓你發揮無限可能。（MINECRAFT官網）

從心理學Read Your Minecraft

Anderson與Toby相識超過10年，大家都是打MINECRAFT認識，Anderson由高中玩到大學時期，已成為專家級別，會開YouTube分享心得。畢業後二人一起開公司，創辦「遊戲湯麵」，就是以MINECRAFT這遊戲，製造無限可能，例如以MINECRAFT舉辦活動，又有教學課程。

不少Game迷都應該想跳入MINECRAFT世界。（《MINECRAFT：我的世界大電影》劇照）

戲中的世界，有一種方方正正的美。（《MINECRAFT：我的世界大電影》預告截圖）

主修心理學的Anderson，覺得該遊戲贏在自由度，有無限發揮空間。（葉志明 攝）

Anderson︰「其實除了打機，MINECRAFT還可以學到programming，官方還有推出MINECRAFT Eduacation，讓小朋友從趣味中學習。」本身修讀心理學的Anderson，曾經為MINECRAFT玩到廢寢忘食，更自學programming，目的就是創造一個獨一無二的世界。如果要用專業分析專業，Anderson又怎樣以心理學角度解釋MINECRAFT為何令他，甚至全球過億玩家沉迷？「它贏在無限的自由度，你想做甚麼便做甚麼，只要有想法有自信，便可製造出來。覺得官方設定未夠好的地方，可以去改，有無限發揮空間。所以有時去到學校做教學時，老師都問我們在MINECRAFT可以做到甚麼，我會反問你想學生在這裡做到甚麼？你講就可以！它就是可以將自己腦海的想法呈現出來，分享給大家。」

可以開會，仲可以開演唱會

看似是一個電玩只供娛樂，其實它有趣在沒有甚麼任務一定要完成，沒有一個Big Boss需要打倒，有的是要滿足自己的渴望。Toby︰「在遊戲修面，你要找個地方任你興建任何建築物，你想起甚麼都可以，又或者創造屬於自己的遊戲，加上這個遊戲是open，可以任你修改。」

當時便與CALLStar合作亞洲首個MINECRAFT演唱會。（網上圖片）

Toby為CAllStar製作MINECRAFT演唱會時，深感跟處理一個正式演唱會無異。（葉志明 攝）

聽落似難以想像，但到呈現在自己眼前，就覺得超越想像。Toby︰「英國有個全球最多人參加的遊戲會議，就是MINECRAFT，有超過15000人同時進行。」可以開會，亦可以用來開演唱會，在疫情期間他們便替組合CAllStar舉行一個MINECRAFT演唱會。Toby︰「演唱會是直播進行，現場分兩隊人，一個是控制正式演唱會的流程，另一組就是我們，四個員工分別控製CAllStar四子，他們講甚麼就要配合甚麼表情，動作都要我們呈現，他們的MINECRAFT，完全由我們處理，所以事前都要經過不斷綵排，他們一邊唱我們一邊處理，基本上跟做一個演唱會差不多。最後甚至把他們企到紅館頂，又有埋飛船出現，現實無可能發生的都一一實現。」

燒雞是MINECRAFT玩家的共同想法。（《MINECRAFT：我的世界大電影》預告截圖）

Toby睇中遊戲的水母，在電影中變成熱氣球運載人。（《MINECRAFT：我的世界大電影》預告截圖）

在MINECRAFT世界玩得投入，轉個頭電影反過來將這個世界的事物帶到現實，而兩位看過電影預告後，都看到不少有趣位。Anderson︰「在戲中我見到導演落實了好些玩家，在遊戲世界一定想做的事，例如整燒雞，遊戲內要吃食物維持生命值，於是會整一個燒雞機器去整燒雞。」Toby就睇中遊戲的水母︰「這些地獄水母，本身是怪物會噴火球，電影中就變成熱氣球，運輸怪獸去作戰，這都是自己想不到的，所以期待入到場有更多刺激。」