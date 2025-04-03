復仇反擊戰｜雷米馬利克化身IQ170科技奇才　極智手段報喪妻之仇

金像影帝雷米馬利克（Rami Malek），摘下影帝前，一部劇集《駭客軍團》（Mr. Robot）令他成為鬥智鬥力的代表。即將上映的《復仇反擊戰》（The Amateur），飾演一個手無開槍之力的愛妻號科技奇才，為報喪妻之仇，以超乎想像的極智手段，全球狩獵恐怖份子！（4月10日香港上映）

金像影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》中，飾演一個手無開槍之力的愛妻號科技奇才，為報喪妻之仇。（《復仇反擊戰》劇照）

非一般間諜鉅製《復仇反擊戰》即將上映，除了諜戰題材引人入勝，其中一大賣點就是由金像影帝雷米馬利克(Rami Malek)主演。雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)技驚四座，但其實他早於封帝之前，已有不少佳作引人入勝，絕對是影壇中備受應同的實力派。而電影更是改編自Robert Littell同名暢銷間諜小說，由神劇《黑鏡》(Black Mirror) 導演James Hawes執導，加上《潛行凶間》(Inception) 視覺特技總監協力打造連場震撼大場面，台前幕後同樣有睇頭！

電影以全新意念，打破間諜電影一貫風格，主角不是久經訓練、身經百戰、身手不凡的打不死動作英雄，而是一個本來手無開槍之力的電腦宅男。（《復仇反擊戰》劇照）

超高科技追殺恐怖份子

電影以全新意念，打破間諜電影一貫風格，主角不是久經訓練、身經百戰、身手不凡的打不死動作英雄，而是一個本來手無開槍之力的電腦宅男，為了替愛妻復仇，親身上陣對付恐怖份子，以最擅長的超高科技和精密頭腦追殺罪魁禍首，成為最意想不到的英雄，為間諜電影開創前所未見的破格新意，絕對值得第一時間入戲院一起燒腦的緊張刺激間諜動作新鉅製！

高空泳池大爆破驚心動魄

電影拍攝場景遍佈全世界，包括倫敦、巴黎、馬賽、伊斯坦堡等，拍出一幕幕全球追逐獵殺恐怖份子緊張刺激大場面。率先在預告片出現的高空泳池大爆破場面更是令人看得驚心動魄，一定要在大銀幕投入欣賞！

今次雷米馬利克會親自演出連場追逐、爆破驚險動作大場面，同時深情演繹痛失愛妻的情緒大爆發。（《復仇反擊戰》劇照）

金像影帝化身復仇者

雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody) 封金像影帝，今次亮點落在他會大顯身手，親自演出連場追逐、爆破驚險動作大場面，同時深情演繹痛失愛妻的情緒大爆發，由柔弱愛妻號黑化成為不惜任何代價復仇的裁決者，讓觀眾全面欣賞到影帝級淋漓盡致的演技。