三命｜袁富華教材級演繹中風老人　兩分鐘過馬路戲竟帶出無限唏噓

劇集《三命》由銀河映像與MakerVille聯合製作，殿堂級導演杜琪峯監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，自本周一（31/3）起播出已甚有話題。昨晚（3/4）播出的第四集，故事講到1987年，蘇家樂飾演的駱澤信在「公務員」故事線，跟伍詠詩結婚，袁富華（Ben哥）飾演其外父海叔中風，行動不便。而劇中就呈現海叔兩次過馬路情節，袁富華完全演繹到中風老人的神髓。而明明一段緩慢過馬路戲長達2分鐘，偏偏拍出一份緊湊氣氛。



袁富華飾演的「海叔」，因為中風行動不便，日常生活都要人照顧。（《三命》影片截圖）

食粥揸匙羹都吃力。（《三命》影片截圖）

跌掉匙羹亦拾不起。（《三命》影片截圖）

要由女兒代勞，而袁富華的表情更是神似。（《三命》影片截圖）

第四集講到飾演「駱澤信」外父的袁富華「海叔」，原本是做鋁窗生意，但因為中風行動不便，要由伍詠詩飾演的女兒接手。劇集先交代袁富華連日常吃飯拎匙羹都會跌，以表達其不靈活。除了動靜，Ben哥連表情和說話不清的狀況都演得神似。

女兒對爸爸照顧無微不至，過馬路亦非常小心。（《三命》影片截圖）

又替他抹汗。（《三命》影片截圖）

綠燈未閃都寧願停下來待下一轉。（《三命》影片截圖）

全程兩分鐘的過馬路戲，零對白卻展現女兒對爸爸的愛。（《三命》影片截圖）

全程兩分鐘的過馬路戲，零對白卻展現女兒對爸爸的愛。（《三命》影片截圖）

隨後畫面呈現伍詠詩拖住袁富華過馬路，由於步伐緩慢，兩個路口的路程要分兩次綠燈才完成。全程兩分鐘的過馬路戲，雖然零對白，但正正展現到女兒對爸爸的愛，加上自己亦懷有身孕，不急不趕好好照顧自己和爸爸，是溫馨一幕。

蘇家樂全程只關心綠燈幾時閃，未理會過袁富華是否跟得上。（《三命》影片截圖）

袁富華全程跟得吃力。（《三命》影片截圖）

無奈的表情盡現。（《三命》影片截圖）

反觀到蘇家樂飾演的駱澤信，由於老婆作小產要入院休養，他要負責照顧中風的外父，但同時又從銀行拿了十萬元出來，準備交予朋友入市買股票，心急如焚的他在過馬路時完全呈現另一景象。他拖住袁富華全程半拖半拉，一直想加快其步伐，但礙於手腳不靈活，袁富華跟得非常吃力，每步都像被拖行似的，而當綠燈正閃，蘇家樂沒有停下來，反而再加快腳步打算跑過去。結果過到中途已轉紅燈，車輛亦開始行駛，險象環生，最後更令老人家累得要趟在路邊休息。

結果過到中途已轉紅燈，車輛亦開始行駛，險象環生。（《三命》影片截圖）

最後更令老人家累得要趟在路邊休息。（《三命》影片截圖）

但袁富華都不敢有怨言，還報以微笑，似不想成為女婿的負累。（《三命》影片截圖）

同一樣的路程，一同樣長兩分鐘的畫面，兩幕正好是一大對比，袁富華由表情到動靜完完全全演繹出中風人士的狀態，尤其被蘇家樂強行加速一幕，令觀眾邊看邊替他緊張，實在演得入木三分，屬教材級之作。