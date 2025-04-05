混沌少年時︱希治閣創一鏡到底先河　兩大奧斯卡神作竟有偷雞剪接

Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）於上月中啟播，旋即登上全球各地熱播榜首，不論一鏡到底式製作功力、談論少年犯罪的故事劇情或演員表現均引起觀眾熱議！《混沌少年時》透過一鏡到底的拍攝模式，讓觀眾與一眾角色實時同步經歷劇情發展，鏡頭運動、場面調度等設計均極盡心思！

《混沌少年時》不論在一鏡到底式製作功力、談論少年犯罪的故事劇情或演員表現均引起觀眾熱議！（《混沌少年時》劇集劇照）

過去不少外語電影都曾經使用一鏡到底的拍攝手法，當中不乏大師實驗式鉅製及奧斯卡金像級作品，雖然一鏡到底的電影並不常見於港產片，然而殿堂級導演杜琪峯曾先後兩次在執導作品中，以高超運鏡手法、利用長鏡頭拍攝槍戰場面，值得觀眾一再回味！

雖然一鏡到底的電影並不常見於港產片，然而殿堂級導演杜琪峯曾先後兩次在執導作品中，以高超運鏡手法、利用長鏡頭拍攝槍戰場面。（《三人行─杜琪峯的銀河創作》紀錄片截圖）

談到一鏡到底拍攝手法，不得不提英國驚慄大師希治閣（Alfred Hitchcock）導演於1948年創下先河的作品《奪魂索》（Rope），全片以一鏡到底槪念拍攝。然而礙於當年使用菲林拍攝器材，受每卷菲林長度所限，每個長鏡頭均侷限於10分鐘內，於是片長80分鐘的《奪魂索》實際上由10個鏡頭組成，每個鏡頭前後則透過拍攝靜止物件、或推進至人物角色背部直至全黑作為接駁方法，在技術限制下完成一鏡到底的拍攝創舉。

英國導演希治閣為舉世知名的驚慄大師。（imdb）

《奪魂索》受每卷菲林長度所限，實際上由10個鏡頭組成。（《奪魂索》電影劇照）

在希治閣的大師作品後，歷年來不乏以一鏡到底形式拍攝或透過接駁長鏡頭組成的電影。近年最具代表性作品，包括於2015年奧斯卡金像獎奪得「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳攝影」及「最佳原創劇本」四大獎項的《飛鳥俠》（Birdman）。雖然《飛鳥俠》實際上由16個鏡頭接駁而成，狹義上並非以「一鏡到底」拍攝而成，然而導演Alejandro G. Iñárritu在構思製作時，早以「現實生活沒有剪接」為忠旨，希望觀眾從男主角為骨幹的敘事角度，一同經歷一位過氣演員在谷底逆轉求勝的心路歷程。

採用「一鏡到底」槪念製作的《飛鳥俠》，當年於奧斯卡金像獎奪得「最佳電影」「最佳導演」「最佳攝影」及「最佳原創劇本」四大獎項。（《飛鳥俠》電影劇照）

《飛鳥俠》實際上由16個鏡頭接駁而成，狹義上並非以「一鏡到底」拍攝而成。（《飛鳥俠》電影劇照）

在《飛鳥俠》以外，同樣奪得奧斯卡「最佳攝影」等三大獎項的《1917：逆戰救兵》（1917），亦以「一鏡到底」為槪念製作。電影由殿堂級電影攝影師Roger Deakins掌鏡，中段明確地將全片切割為兩個長鏡頭，然而電影其實由34個鏡頭精巧地接駁而成，但整體節奏與流暢程度驚人，讓觀眾仿似與兩位男主角一同置身一戰戰場，經歷在一夜之間傳遞緊急軍情的重要任務，以及曲折的過程與情感起伏。

《1917：逆戰救兵》當年奪得奧斯卡「最佳攝影」等三大獎項。（《1917：逆戰救兵》電影劇照）

《1917：逆戰救兵》以「一鏡到底」為槪念製作，中段明確地將全片切割為兩個長鏡頭。（《1917：逆戰救兵》電影劇照）

《1917：逆戰救兵》採用模擬一鏡到底的方式拍攝，雖然由34個鏡頭精巧地接駁而成，但整體節奏與流暢程度驚人。（《1917：逆戰救兵》電影劇照）

《1917：逆戰救兵》採用模擬一鏡到底的方式拍攝，雖然由34個鏡頭精巧地接駁而成，但整體節奏與流暢程度驚人。（《1917：逆戰救兵》電影劇照）

杜琪峯兩度以長鏡頭拍攝槍戰

「一鏡到底」拍攝手法並不常見於港產片，然而殿堂級導演杜琪峯曾先後兩次在執導作品中，以高超運鏡手法、利用長鏡頭拍攝槍戰場面，均成為港產片經典場面。杜琪峯曾於2004年作品《大事件》開場，透過六分鐘零CG的長鏡頭講述警方潛伏搜捕悍匪、繼而在街頭發生槍戰的大場面。主演《大事件》的任賢齊與張家輝，曾透露拍攝該鏡頭最大挑戰之處，除了熟讀對白的能力，亦包括走位與反應，當中涉及爆破反應彈的配合、吊臂車與路軌組成拍攝、加上演員與汽車走位的準確時間點，少許誤差都非常危險！

杜琪峯自創立銀河映像以來，首次拍攝電視劇集。（視覺中國）

《大事件》6分鐘長鏡頭排足3日戲

任賢齊曾憶述拍攝《大事件》時表示：「記得我們綵排了3日，每一位演員都好投入又好緊張，好似演舞台劇般不能重頭再來。」同場合演的張家輝亦分享指：「最少做好自己本分，一定要知道自己在做甚麼，不要這裡不記得那裡又出錯，如果到時成場戲無問題，只有你失準就大件事。」

杜琪峯曾於2004年作品《大事件》開場，透過六分鐘零CG的長鏡頭講述警方潛伏搜捕悍匪、繼而在街頭發生槍戰的大場面。（《大事件》電影劇照）

杜琪峯曾於2004年作品《大事件》開場，透過六分鐘零CG的長鏡頭講述警方潛伏搜捕悍匪、繼而在街頭發生槍戰的大場面。（《大事件》電影劇照）

杜琪峯曾於2004年作品《大事件》開場，透過六分鐘零CG的長鏡頭講述警方潛伏搜捕悍匪、繼而在街頭發生槍戰的大場面。（《大事件》電影劇照）

杜琪峯曾於2004年作品《大事件》開場，透過六分鐘零CG的長鏡頭講述警方潛伏搜捕悍匪、繼而在街頭發生槍戰的大場面。（《大事件》電影劇照）

杜琪峯曾於2004年作品《大事件》開場，透過六分鐘零CG的長鏡頭講述警方潛伏搜捕悍匪、繼而在街頭發生槍戰的大場面。（《大事件》電影劇照）

《三人行》實拍慢鏡頭訓練足兩個月

杜琪峯於2016年作品《三人行》裡再度以長鏡頭手法拍攝槍戰，劇情中在醫院裡發生槍戰更以慢鏡頭形式呈現每個角色的細節。有別於採用傳統拍攝慢鏡頭的高禎率技術，杜琪峯要求演員實時以慢動作演出「慢鏡頭」，透過放慢肢體動作配合鏡頭運動，而為了實現超高難度的形體表現，全體演員在拍攝前接受長達兩個月的肢體動作訓練，在高度集中力與肢體控制技巧，完成「慢長」的鏡頭拍攝。

杜琪峯於2016年作品《三人行》裡再度以長鏡頭手法拍攝槍戰，劇情中在醫院裡發生槍戰更以慢鏡頭形式呈現每個角色的細節。（《三人行》電影劇照）

有別於採用傳統拍攝慢鏡頭的高禎率技術，杜琪峯要求《三人行》的演員實時以慢動作演出「慢鏡頭」，透過放慢肢體動作配合鏡頭運動。（《三人行》電影花絮照）

有別於採用傳統拍攝慢鏡頭的高禎率技術，杜琪峯要求《三人行》的演員實時以慢動作演出「慢鏡頭」，透過放慢肢體動作配合鏡頭運動。（《三人行》電影花絮照）

有別於採用傳統拍攝慢鏡頭的高禎率技術，杜琪峯要求《三人行》的演員實時以慢動作演出「慢鏡頭」，透過放慢肢體動作配合鏡頭運動。（《三人行》電影花絮照）