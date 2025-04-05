CinemaCon2025｜《復仇者5》演出名單未完　再透露有重磅卡士加盟

CinemaCon美國影視博覽 2025，已在香港時間昨日（4/4）揭幕，其中迪士尼帶住大堆重磅消息發佈，又有不少精彩鉅製的獨家片段及全新預告片在現場發放，不過最吸引全球影迷目光，繼續是《復仇者聯盟5》的製作消息，而MARVEL STUDIOS的總裁奇雲費治（Kevin Feige），便再向大家率先透露早前公布的27位演員名單都仲未完，仲有重磅人物將會加盟。

出席的演員最後來張大合照。(大會提供)

未講《復仇者聯盟5》，先講講其他新作，包括即將於5月29日上映的真人版《史迪仔》（Lilo & Stitch），會上發布真人版《史迪仔》全新片段，顯示兩位主角—妮露與史迪仔友誼遇上重大難關，究竟這對好朋友，能否勝過考驗？

5月29日上映的真人版《史迪仔》。(《史迪仔》海報)

《阿凡達３》火族人亮相

而正在製作中的《阿凡達︰火與燼》(Avatar: Fire & Ash)，亦有全新片段曝光，特效巔峰鉅製《阿凡達：火與燼》，由金像大導占士金馬倫帶領觀眾探索全新境界。會上出爐金像獎「最佳女配角」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）現身，並帶來全新預告片。片中見到一眾Na’vi飛過水上，又經過風能貿易商的巨型飛船。突然間，他們被火族人襲擊。其後亦見到不同的場景，包括男主角積與家人走過森林、擁抱Spider、及在滿天星光下度過夜晚。今集《阿凡達：火與燼》將出現全新火族人。

更令人期待係《優獸大都會 2》，香港配音版仲係咪子華神加容祖兒呢？（《優獸大都會 2》劇照）

《優獸大都會 2》最強拍檔再聯手

迪士尼大熱動畫《優獸大都會》帶來續集《優獸大都會 2》，一對毛茸茸拍檔再度登場，但一開始竟然要見專門解決拍檔問題的警察治療師！其後這對拍檔再有新任務，新片段中見到Nick與Judy，闖入水上市場找出關繼威聲演的大蛇Gary，過程當然非常蝦碌，鬧出無數笑話！究竟「優獸大都會」又會爆發甚麼新危機？而《優獸大都會 2》香港配音版仲係咪子華神加容祖兒呢？

MARVEL STUDIOS的總裁奇雲費治再向大家率先透露，《復仇者聯盟5》除了早前發布的強大演員陣容之外，將會有重磅卡士登場。(大會提供)

《復仇者聯盟5》重磅卡士即將現身

Marvel Studios最備受期待之作，《復仇者聯盟5》(Avengers: Doomsday)有重大新消息！主腦奇雲費治透過短片表示，早前發布的強大演員陣容之外，將會有重磅卡士登場！他亦確定，《復仇者聯盟5》中會見到「神奇四俠」、「雷霆特攻隊」、《黑豹》瓦干達人，及原祖級「變種特攻」，聯手對付最強大敵人Doctor Doom！