專訪︱談善言小野童年哭鬧性格相反　談：我唔難湊但生咗十幾個鐘

香港家庭倫理劇情片《虎毒不》日前正式上映，電影由談善言、「小野」盧鎮業領銜主演，為談善言於香港電影評論學會大獎奪得生涯首項影后殊榮，亦首次角逐即將舉行的「第43屆香港電影金像獎」最佳女主角獎。談善言與盧鎮業於《虎毒不》中飾演一對新手父母，淑貞面對育兒壓力、丈夫猶似缺席地從不主動參與、夫家衝突及娘家的疏離，一個新生命的誕生反而令夫婦越走越遠，亦將淑貞逐步逼向崩塌的邊緣。早前談善言、盧鎮業就新作接受《香港01》專訪，分享在尚未成為人父人母的二人，在拍攝《虎毒不》期間的新體驗，以及談善言為追求寫實演出改變體型的切身感受。

談善言、盧鎮業就新作接受《香港01》專訪，分享在尚未成為人父人母的二人，在拍攝《虎毒不》期間的新體驗。（麥超億 攝）

香港家庭倫理劇情片《虎毒不》日前正式上映，由談善言、「小野」盧鎮業領銜主演。（《虎毒不》電影劇照）

談善言於香港電影評論學會大獎上獲得生涯首項影后殊榮。（梁碧玲 攝）

《虎毒不》刪剪法庭戲份

《虎毒不》雖然並非談善言首次飾演母親角色的作品，卻為生涯最深切演繹，談到接到角色的第一印象，阿談表示有數場橋段令她格外深刻：「其中一場是在法庭的一段自白，在拍攝時及目前上映版本中已經被刪剪，當中的對話我仿似在現實生活中聽過。可能曾經從母親或其他人口中聽過，但當時未領略到箇中含義，到我閱讀劇本時便很有興趣追溯那一段記憶、以及對白背後的意義與感受，所以馬上便對劇本有感覺。」

談善言透露《虎毒不》有一段刪除的法庭戲份。（麥超億 攝）

談善言表示該段自白在正式劇情中被碎片化、分配到上映版的劇情各部分，透過不同橋段呈現予觀眾：「與劇情中期在芬姨（馮素波 飾）家中的一段獨白有類近的效果。」至於飾演丈夫阿偉的小野，他坦言《虎毒不》劇情集中在淑貞身上，專注敘述成為母親後的轉變與經歷：「雖然我只是飾演母親身邊的人，但這部戲對淑貞付出最大的尊重，讓周圍的角色重量亦更大！」

盧鎮業認為《虎毒不》為淑貞作為母親的角色，給予最大的尊重。（麥超億 攝）

到余香凝家中體驗育嬰

主演《虎毒不》的談善言與盧鎮業，在現實中均尚未成為父母，二人為準備角色亦盡力循各渠道吸收育嬰知識。盧鎮業笑言阿偉在女兒晴晴出生前從未深究育嬰知識，於是導演陳小娟亦請她不用參與太多育嬰班或閱讀相關書籍：「事前我只有跟隨阿談到余香凝家中體驗照顧嬰兒，吃了一頓飯，全程一直從旁看着阿談嘗試照顧嬰兒，與阿偉的做法亦相當相似，是我事前唯一一次育嬰體驗班！」談善言亦表示：「當時余香凝很好，讓我到她家中留宿一宵，連她老公也要回父母家中，讓我能夠與她傾談、體驗照顧嬰兒的過程。另外亦家訪許多母親，分享育兒過程、餵哺母乳、照顧嬰兒同時做家務、甚至婆媳糾紛及自我價值。」

談善言與盧鎮業曾於《虎毒不》抇攝前一同拜訪余香凝，體驗照顧Jennifer當時初生的兒子。（余香凝IG圖片）

談善言坦言接觸嬰兒演員的母親，亦讓她學會不少小技巧：「例如如何去照顧、播放白噪音、摸着掃着嬰兒的鼻樑氹嬰兒睡覺。例如有一個嬰兒演員不喜歡戴帽子，但可能沒辦法之下要由哭鬧的戲份開始，便要將帽子戴低一點，令他自然地反應。」小野亦表示相當享受與嬰兒演員互動的過程：「這些小技巧在六個主要演出的嬰兒身上均各有不同，不能一槪套用在所有人身上，所以我們過程中好像認識了六個新朋友的性情、習慣與喜好。」

談善言表示在《虎毒不》拍攝過程中，學會不少育嬰技巧。（《虎毒不》電影劇照）

小野為嬰兒洗澡：簡直係高度驚慌、驚佢唔小心就跣出去！

談善言與盧鎮業分別為拍攝《虎毒不》作出相應準備，然而亦笑言現場發生不少「驚險」情況，令他們緊張不已！小野笑言：「在現場簡直是高度驚慌！有一場我要為晴晴洗澡，事前已經與成為父親的朋友談過，他們一致表示嬰兒最初的半年是他們最害怕、最陌生、最希望逃離現場的時候，加上嬰兒在這個階段非常脆弱，所以非常害怕！」小野形容拍攝現場的驚險情況：「當時我將初生嬰兒演員抱在懷中，才發覺原來真的這麼恐怖！加上嬰兒全身濕透，便覺得一不小心便會從懷抱中滑走，所以非常緊張害怕！那一刻體會到作為父親，那種感覺完全沒有誇大！」談善言亦表示在現實生活中，亦遇過同類情況：「之前我有親戚生小朋友，邀請我抱嬰兒，我馬上耍手擰頭！最後我擺好抱嬰兒的姿勢、完全不敢移動，讓他們將嬰兒安放在我懷中，抱走的時候亦一樣。」

小野形容拍攝為嬰兒洗澡的橋段時，簡直為高度驚慌，非常害怕會將全身濕透的嬰兒從懷中滑出去。（《虎毒不》電影劇照）

沉浸式嬰兒哭鬧體驗

《虎毒不》劇情中，淑貞與阿偉的女兒晴晴哭鬧貫穿全片，讓觀眾在影院中感受「沉浸式嬰兒哭鬧體驗」，視聽同步震撼力相當高！談到嬰幼兒的哭鬧，談善言分享自己兒時算是個大喊包：「記得媽媽曾說過我經常大哭，比較後期才學會說話，而且非常頑皮、喜歡四處爬！感覺與我現在較寡言的特點有點相似、喜歡跑動也相當相似！」談善言更補充指：「聽說我不算是個難照顧的小孩，但出生過程卻長達十多個小時、非常困難辛苦！當時好像不肯離開母親一樣、不肯出來！」小野則表示自己嬰幻兒時期表現，與阿談剛好相反：「我好像不太會哭鬧，相反長大後經常說話、問問題，問題讓身邊的人感到很煩厭！我也有印象被吩咐我別說太多話，由於實在太多人警告我別太多話，所以隨年紀漸長便越來越少說話！好奇心或許一樣很大，但漸漸轉化變成觀察、留意身邊的事情，從中尋找答案。」

談善言表示自己雖然不算難照顧，然而出生時卻用上十多個小時，非常艱苦漫長。（麥超億 攝）

談善言增重演出：淑貞見到自己嘅妊娠紋、對自己嘅嫌棄一定深過我！

談善言為追求演繹淑貞產後的真實感，刻意增重上鏡，體型變化除了具視覺效果外，亦讓阿談更切身感受淑貞一舉一動帶來的負擔，令談善言與淑貞成為一體。談善言受訪時坦言：「體型的變化對我幫助極大！例如我走路、坐着、蹲下、躺臥的姿勢，感覺到大腿緊貼着；蹲下買小鳥的一幕，發覺平時筋骨甚有彈性的我、蹲坐時非常辛苦；跑去芬姨家中的一幕，膝蓋亦感覺到身體的重量。我覺得體型變化令我肢體動作更呈現到疲累、沉重的感覺。」

談善言為追求演繹淑貞產後的真實感，刻意增重上鏡，體型變化除了具視覺效果外，亦更切身感受淑貞一舉一動帶來的負擔，令談善言與淑貞成為一體。（《虎毒不》電影劇照）

《虎毒不》劇情中，淑貞在浴室赤裸照鏡、面對自己產前產後的身體變化一幕，震撼全院觀眾，談善言坦言為角色增重改變體型，亦在情感上與淑貞結連：「我照鏡時亦感受到那一種擔心。我在家中照鏡時萌生過『究竟能否回復原狀呢？』的想法，淑貞看見自己的妊娠紋、對自己的嫌棄必然比我更深！」阿談續指：「在浴室一幕其實我配戴着假皮演出，但道具假皮加上我的體型，視覺效果太像懷孕，所以我需要長時間縮肚，那種時刻對自己身體的注意、亦讓我更投入！」